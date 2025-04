Giełda zaniepokojona wypowiedzią premiera

- Jeśli udział Skarbu Państwa w akcjonariacie ma burzyć balans i tworzyć obawy o konflikt interesów, zasadne wydaje się rozważenie wycofania tego spółek z giełdy. Wydaje się to uzasadnione przede wszystkim w kontekście spółek energetycznych, czy surowcowych – mówi przedstawiciel XTB. Dodaje, że taki scenariusz dałby też miejsce do wejścia nowych spółek w skład indeksu WIG20, zdominowanego obecnie przez spółki SP i otworzyłby prawdopodobnie nowy, wydaje się dużo korzystniejszy rozdział w historii indeksu, który złapałby oddech, wraz z włączeniem do niego akcji świetnie prosperujących, prywatnych polskich firm.

Obecnie stopy zwrotu z WIG20 są znacząco niższe niż z indeksów mWIG40, sWIG80 czy z szerokiego WIG. Zarówno w ujęciu krótkoterminowym, jak i długoterminowym.

Rzut oka na zagranicę

Sobiesław Kozłowski, szef działu analiz z Noble Securities wskazuje, że we Francji zmiana podejścia państwa do funkcji EDF skutkowała ogłoszeniem wezwania i zdjęciem EDF z giełdy.

- Jeżeli akcjonariusz ma przekonanie o zmianie misji i celów strategicznych, co byłoby w jaskrawej sprzeczności z interesami mniejszościowych akcjonariuszy, to warto dać możliwość wyjścia akcjonariuszom mniejszościowym wyjścia z inwestycji poprzez ogłoszenie wezwania na sprzedaż akcji spółki – ocenia Kozłowski. Dodaje, że inwestycje kapitałowe wiążą się z ryzykiem, choć są też fundamentem wzrostu konkurencyjności gospodarki w średnim i długim terminie, więc inwestorzy wciąż czekają na zmiany podatku Belki, które zachęciłyby do długoterminowych inwestycji i akceptacji ryzyka rynku kapitałowego.