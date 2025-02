Szef MAP pisze list do spółek. Na co zwraca uwagę?

Z okolic rządu dobiegały głosy, że stanowisko mógł stracić prezes PGE Dariusz Marzec. Powodem miałyby być niełatwe relacje prezesa PGE z ministrem aktywów państwowych Jakubem Jaworowskim. Obu poróżniły kwestie dotyczące wydzielenia aktywów węglowych. Prezes PGE uważa, że dalsze utrzymanie aktywów węglowych w strukturach spółek szkodzi im, a sektor wytwarzania generuje straty. Minister aktywów twierdzi, że ten sektor pozwala jeszcze spółkom na dodatnie przychody, m.in. dzięki rynkowi mocy, dlatego też nie ma co spieszyć się z procesem wydzielenia węgla. Na niekorzyść prezesa Marca miały działać także informacje ujawnione przez WP o wysokich kosztach wybranych modeli aut dla zarządu oraz remontów w biurach firmy. Rada nadzorcza PGE zebrała się 3 lutego. Oficjalnie omawiała m.in. finalną decyzję inwestycyjną dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Ale miała się także zająć kwestią wydatków w spółce.

W nawiązaniu do tego, co dzieje się w PGE, można czytać list skierowany do zarządów spółek Skarbu Państwa. Minister Jaworowski pisze o gospodarowaniu środkami finansowymi spółek, a dotyczy to w szczególności wydatków, których bezpośrednimi lub pośrednimi beneficjentami jest kadra zarządzająca. – Nikt nie zwolni rad nadzorczych spółek SP z obowiązku rekrutowania do zarządów najlepszych specjalistów, tak jak nikt nie zwolni zarządów z dążenia do budowania wartości spółek. Jak wielokrotnie zwracałem uwagę, powinno się to odbywać m.in. przez wzmacnianie ładu korporacyjnego – czytamy w liście.

Jaworowski przypomina, że spółki SP obowiązują podobne reguły postępowania jak firmy w pełni prywatne. W odniesieniu do spółek SP należy jednak przyjąć szerszą perspektywę. Minister podkreśla, że gospodarowanie środkami finansowymi musi cechować szczególna dbałość o celowość, efektywność kosztową, przejrzystość. – Podsumowując, nawet jeśli reguły prawne rządzące działalnością spółek SP są tożsame z regułami rządzącymi działalnością firm prywatnych, to przez wzgląd na swoich kluczowych interesariuszy, tj. polskie społeczeństwo, jesteście państwo zobligowani do zachowania szczególnej uważności i bezwzględnego przestrzegania najwyższych standardów kompetencyjnych oraz etycznych – pisze Jaworowski.

Trochę więcej wiemy też dziś o roszadach na szczytach władzy w PZU. W zeszły poniedziałek RN PZU odwołała prezesa Artura Olecha. Do czasowego wykonywania czynności prezesa wskazała Andrzeja Klesyka. Ma pełnić tę funkcję do czasu powołania nowego szefa. RN już ogłosiła konkurs na nowego prezesa. – Nie jestem sprinterem. Jestem długodystansowcem. Będę chciał utrzymać tę pozycję. Chcę być w PZU na dłużej. To oczywiste – stwierdził tymczasem Andrzej Klesyk podczas spotkania z inwestorami.