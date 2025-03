PZU odchodzi od wizerunku spółki nieco defensywnej?

U naszego największego ubezpieczyciela sporo się działo w ostatnich miesiącach. Najpierw więc, pod koniec listopada zeszłego roku, Grupa PZU pokazała wyniki za trzy pierwsze kwartały i zaskoczyła nimi na plus. Jej przychody brutto z ubezpieczeń sięgnęły w tym okresie 21,8 mld zł i były o 1,9 mld zł, czyli 9,4 proc., wyższe niż rok wcześniej. W samym trzecim kwartale przychody wzrosły do ponad 7,5 mld zł, czyli o 8,6 proc., licząc rok do roku. Zysk netto po trzech kwartałach wyniósł prawie 3,7 mld zł. W samym trzecim kwartale zysk spadł do 1,21 mld zł z 1,48 mld zł rok wcześniej. W wynikach PZU widać było wprawdzie katastrofalną powódź na południu Polski, ale spadek zysku był wyraźnie niższy od tego, którego obawiali się analitycy. Do wyników solidnie dołożyły się należące do Grupy PZU Alior i Pekao.

W grudniu PZU kierowane jeszcze przez Artura Olecha ogłosiło nową strategię na lata 2025–2027. Znalazł się w niej plan m.in. sprzedaż Aliora do Pekao, a także wzrost zysku do poziom powyżej 6,2 mld zł na koniec 2027 r. To o niemal 2 mld zł więcej od celu zapisanego w starej strategii. Wzrost zysków ma przynieść przede wszystkim wyższa sprzedaż ubezpieczeń. Zebrana składka ma na koniec horyzontu nowej strategii wzrosnąć o co najmniej 7,5 mld zł, do 36 mld zł. Spółka zapowiedziała też kontynuację polityki dywidendowej, przy czym w ramach dywidendy wypłacane ma być nie mniej niż 4,5 zł za akcję. Strategię dobrze przyjęli analitycy i inwestorzy. Wzrósł kurs i kapitalizacja spółki.

Pierwsze miesiące 2025 r. przyniosły niespodziewane roszady na szczytach władzy w PZU. Najważniejsza: Artura Olecha za sterami spółki zastąpił Andrzej Klesyk. To powrót na fotel prezesa. Andrzej Klesyk zasiadał już na nim w latach 2007–2015. Odszedł, kiedy władzę przejęło Prawo i Sprawiedliwość. Nowy, stary prezes zapowiedział przegląd nowej strategii, w tym zwłaszcza planów dotyczących przyszłości Aliora i Pekao. Przegląd miał objąć także politykę dywidendową spółki. Prezes nie wykluczył, że może on przynieść zwiększenie wypłat dla akcjonariuszy.

Efekty przeglądu strategii poznamy zapewne już w najbliższy czwartek. Tego dnia PZU pokaże wyniki za ostatni kwartał zeszłego roku i podsumuje swoje osiągnięcia w całym minionym roku.