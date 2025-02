Na giełdzie rekord goni rekord. Co dalej?

WIG20 pod koniec wtorkowej sesji zwyżkował o 2,9 proc. i przebił 2671 pkt. Tym samym indeks dużych spółek znalazł się najwyżej od prawie 14 lat. Tegoroczna stopa zwrotu WIG20 zbliża się do 22 proc. WIG z kolei zyskuje 19 proc., a kolejne dni zwyżek oznaczają nowe historyczne rekordy. Rekordy miały wczoraj także indeksy średnich oraz małych przedsiębiorstw.

0,87 % sięga zwyżka TBSP, czyli indeksu polskich obligacji skarbowych, któremu sprzyjają spadki rentowności.

Wtorkowa sesja należała głównie do banków. Największe tego typu firmy zyskiwały nawet po 5 proc. Inwestorzy rzucili się także na akcje firm ukraińskich, które w tym roku notują nawet kilkusetprocentowe zwyżki.

Warto odnotować, że hossa na GPW trwa praktycznie bez udziału nowych inwestorów, a przynajmniej na to wskazują dane o napływach do funduszy zarządzanych przez TFI.

– Popularność funduszy akcji nie rośnie. Jeśli zatem rynek podciągnął do góry popyt inwestorów zagranicznych, to też nie wiemy, jaka jest struktura tych inwestorów i czy ten strumień będzie regularny – komentuje Witold Garstka, zarządzający Caspara AM, w rozmowie z „Parkietem”. Jego zdaniem bezpośrednio na zamrożeniu wojny w Ukrainie skorzysta niewiele polskich firm. – Będą to głównie spółki budowlane i dóbr inwestycyjnych, które skorzystają na odbudowie infrastruktury, energetyki czy budownictwa mieszkaniowego. Tu mamy uzasadnienie fundamentalne. Szeroki rynek głównie zyskuje dzięki powrotowi inwestorów zagranicznych na polski rynek – przyznaje. Polska jako kraj przyfrontowy była wyceniana z dyskontem i ono ma szansę się zmniejszyć czy też zniknąć. Efekt ten może być zatem krótki. Emocje mają to do siebie, że mogą się szybko zmieniać – podkreśla Garstka.