Nadzieja na rynku kapitałowym umiera ostatnia

– To bardzo dobra wiadomość, że rząd dostrzega fakt, iż rynek kapitałowy pełni kluczową rolę w stymulowaniu wzrostu gospodarczego. Usłyszeliśmy ważne deklaracje – m.in. zapowiedzi zwiększenia limitów wpłat na IKZE, szerszego wykorzystania autozapisu w PPK czy ograniczenia podatku Belki. To zapowiedź realizacji postulatów zgłaszanych przez rynek już od pewnego czasu. W tej chwili bardzo ważne jest przejście od deklaracji do wdrożenia konkretnych rozwiązań. Mamy nadzieję, że odbędzie się to bez zwłoki, że zaraz nastąpi legislacyjna ofensywa – mówi Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA. W podobnym tonie wypowiada się Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI.

– Od lat czekamy na to, aż nasi politycy zorientują się, że mamy silny rynek kapitałowy w Polsce z GPW na czele, który budujemy od ponad 30 lat i z którego możemy być dumni. Zakładam, że poniedziałkowe wystąpienie premiera należy traktować jako przełom w tym zakresie, a nie jako przedwyborczy gest, po którym nie nastąpi ciąg dalszy – mówi Sebastian Buczek. – Działania duetu Trump–Musk w obszarze gospodarczym powinny dać do myślenia europejskim politykom. Bez zmiany podejścia Europa będzie zostawać coraz bardziej w tyle. A my powinniśmy wykorzystać swoją szansę, by stać się mocniejszym graczem w Unii Europejskiej. Czekamy na konkrety – podkreśla.

...wątpliwości pozostały

O ile samo dostrzeżenie rynku kapitałowego można faktycznie odczytywać jako pozytywny sygnał, o tyle wspomniane konkrety, a właściwie ich brak, są postrzegane jako słabość tych zapowiedzi. Andrzej Domański wspomniał jedynie, że chce, aby kwota wpłat na IKZE została istotnie zwiększona. Już jednak pojawiły się głosy wskazujące na to, że Polacy i tak nie wykorzystują obecnych limitów w IKZE, a lepszy efekty dałaby likwidacja podatku ryczałtowego od wypłat z IKZE po 65. roku życia. Zmiany podatkowe wprowadzone kilka lat temu znacznie bowiem ograniczyły atrakcyjność podatkową dla osób z pierwszego progu podatkowego.

W przypadku podatku Belki, jak wynika ze słów ministra, zastosowane rozwiązanie ma być prostsze i kłaść nacisk na inwestycje długoterminowe – projekt zmian ma powstać do połowy roku. – Poprzedni spotkał się z dużą krytyką, więc przygotujemy nowe rozwiązanie – wskazał szef resortu finansów. Problem jednak w tym, że rynek o planach związanych z podatkiem Belki słyszy od kampanii wyborczej z 2023 r. i do tej pory nic konkretnego się w tym zakresie nie wydarzyło.

Marcin Materna z BM Millennium uważa, że rynkowi kapitałowemu, poza edukacją i popularyzacją inwestowania, może pomóc tylko wzrost dochodów Polaków. – Musi on przestać być opodatkowany podwyższoną stopą podatkową już przy wynagrodzeniu niespełna 140 proc. średniej płacy. Polacy, którzy chcą już dzisiaj żyć na poziomie zachodniego Europejczyka, po prostu nie mają z czego inwestować większych kwot. Innym sposobem na zwiększenie zainteresowania GPW mogłaby być może prywatyzacja bądź wycofanie z rynku państwowych spółek, które tylko blokują od lat (poza bankami) wzrost WIG20 i wpływają na negatywne postrzeganie rynku przez inwestorów. Takie propozycje fundamentalnych zmian jednak nie padają – mówi Ma­terna. Na razie pozostaje jedynie mieć nadzieję, że na samych deklaracjach wsparcia rynku przez rządzących się nie skończy. Tylko tyle i aż tyle... .03