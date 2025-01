Klesyk wraca do PZU. NWZ spółki powołało go do rady nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU powołało we wtorek Andrzeja Klesyka do rady nadzorczej największego polskiego ubezpieczyciela. Zajmie tam miejsce odwołanego wcześniej Wojciecha Olejniczaka.



Aktualizacja: 21.01.2025 14:17 Publikacja: 21.01.2025 13:09