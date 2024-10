Eskalacja konfliktu pomiędzy Izraelem a Iranem spowodowała wczoraj trochę zamieszania na rynku. Ostrzał zwiększył poziom awersji do ryzyka, co przyczyniło się do odpływu kapitału od akcji. Na rynku walutowym dolar zyskał na wartości, a kurs EURUSD spadł poniżej 1.11.