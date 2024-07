Ostatnie oficjalne doniesienia w sprawie systemu WATS mówiły, że system ma ruszyć na przełomie III i IV kwartału 2025 r.. Teraz jednak nowe władze giełdy podały oficjalną datę startu. Została ona wyznaczona na 10 listopada 2025 r. Decyzja w tej sprawie została podjęta na podstawie rekomendacji Komitetu Wdrożenia Systemu GPW WATS, który nadzoruje postępy przygotowań.

- Wdrożenie nowego systemu transakcyjnego GPW WATS to kluczowy krok w dalszym rozwoju warszawskiego parkietu. Ustalenie konkretnego, planowanego terminu wdrożenia jest niezbędne dla harmonogramowania działań przygotowawczych i wdrożeniowych zarówno po stronie samej GPW, jak i pozostałych interesariuszy. Wskazanie konkretnej daty było oczekiwane przez część uczestników rynku celem optymalnego rozłożenia w czasie niezbędnych działań adaptacyjnych i przygotowawczych – podkreśla Sławomir Panasiuk, wiceprezes GPW.

Nieprzypadkowa data WATS

Dostosowany do wyznaczonej daty harmonogram prac wdrożeniowych po stronie wszystkich interesariuszy będzie regularnie monitorowany przez Komitet Wdrożenia Systemu GPW WATS oraz zarząd i Radę Giełdy. Wyznaczenie startu na 10 listopada jest nieprzypadkowe. 11 listopada w Polsce to święto Niepodległości, a to oznacza, że po pierwszej sesji z nowym systemem rynek będzie miał dzień przerwy i tym samym będzie chwila na pierwszą ocenę wdrożenia i sprawdzenie czy system działa poprawnie. Podobnie wyglądało to w przypadku wdrożenia obecnego systemu UTP. Po pierwszym dniu notowań, GPW zaplanowała dzień przerwy w notowaniach.