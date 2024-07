Złoty powrócił do przeceny

Po zwyżce polskiej waluty obserwowanej w poniedziałek rano nie ma już śladu. We wtorek rano za euro płaci się 4,3250 zł, a za dolara 4,0350 zł - to odpowiednio o 3 i 4 grosze więcej. Wpływ na to ma fakt wygaszenia pierwszej reakcji rynków na informacje z Francji - para EURUSD jest dzisiaj notowana w okolicach 1,0715.