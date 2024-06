Czy giełdowe byki stać na wyprowadzenie kolejnego ciosu?

Giełdowe powiedzenie „sell in may and go away” sprawdziło się tylko połowicznie. Czy ostatnie wydarzenie trzeba traktować jedynie jako korektę? Zastanawialiśmy się nad tym we wtorkowym programie Prosto z Parkietu. Gościem Przemysława Tychmanowicza byłPiotr Kuczyński, analityk DI Xelion.