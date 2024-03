W 2022 r. zagranica odpowiadała za 64 proc. handlu na GPW. Loty w 2023 r. obniżyli zaś inwestorzy indywidualni. Ich udział w obrotach spadł z 17 do 16 proc. Już wcześniej zresztą maklerzy na łamach „Parkietu” wskazywali, że mimo hossy inwestorzy indywidualni pozostali w blokach startowych. Udział inwestorów instytucjonalnych utrzymał się na poziomie 19 proc. W samym II półroczu 2023 r. inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 66 proc. obrotów, o 1 pp. więcej niż w I półroczu 2023 r. Inwestorzy instytucjonalni odpowiadali za 19 proc. obrotów, zaś indywidualni za 16 proc.

Na rynku NewConnect największą rolę odgrywają nadal krajowi inwestorzy indywidualni, którzy w 2023 r. odpowiadali za 84 proc. obrotów, tyle samo co w 2022 r. Udział inwestorów indywidualnych w II połowie 2023 r. wyniósł 83 proc., o 2 pp. mniej niż w I połowie 2023 r. W 2023 r. inwestorzy instytucjonalni wygenerowali 9 proc. obrotów, o 2 pp. mniej niż w 2022 r., a zagraniczni — 7 proc. (o 2 pp. więcej rdr). Udział inwestorów instytucjonalnych i zagranicznych w II połowie 2023 r. wyniósł odpowiednio: 9 proc. (tyle samo co w I poł. 2023 r.) oraz 8 proc. (+2 pp. w porównaniu do I poł. 2023 r.).

W 2023 r. na rynku derywatów wiodącą rolę odegrali inwestorzy zagraniczni, których udział w obrotach na rynku kontraktów terminowych osiągnął rekordowy, drugi rok z rzędu, poziom 38 proc. Krajowi inwestorzy indywidualni wygenerowali 32 proc. w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi, o 2 pp. mniej niż w roku 2022. Instytucje krajowe w 2023 r. odpowiadały za 30 proc. obrotów na tym rynku, co stanowi wzrost o 3 pp. rdr. Udział inwestorów indywidualnych w obrotach opcjami wzrósł o 1 pp. rdr do 46 proc., natomiast inwestorzy zagraniczni i krajowi instytucjonalni odpowiadali za: 32 proc. (-2 pp. rdr) i 22 proc. (+1 pp. rdr) obrotów na tym rynku. Udział inwestorów zagranicznych i indywidualnych na rynku produktów strukturyzowanych wyniósł po 50 proc.

Na rynku obligacji Catalyst główną rolę w obrotach odgrywają instytucje krajowe, które w 2023 r. wygenerowały udział na poziomie 63 proc., co stanowi wzrost o 4 pp. wobec 2022 r. Inwestorzy indywidualni odpowiadali za 36 proc. obrotów (-4 pp. rdr), natomiast inwestorzy zagraniczni za 1 proc. (tyle samo co rok wcześniej).