Tomasz Bardziłowski oficjalnie prezesem GPW

Koniec domysłów i spekulacji. Tomasz Bardziłowski rozpoczyna swoją przygodę z GPW. W środę Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na objęcie przez niego stanowiska prezesa warszawskiej giełdy. Jednocześnie nadzór wydał także zgodę na odwołanie Marka Dietla z tego stanowiska. W obu przypadkach decyzje były jednogłośne.

Decyzję o zmianie prezesa GPW, akcjonariusze podjęli 5 lutego. Aby się ona uprawomocniła potrzebna jednak była też zgoda Komisji Nadzoru Finansowego. Tomasz Bardziłowski, ostatnio związany z Ipopemą Securities, może pochwalić się dużym doświadczeniem i wiedzą rynkową, co zresztą podkreślała większość obserwatorów i uczestników rynku. - Wydaje mi się, że giełda przez wiele lat miała szczęście, że zarówno w zarządzie, jak i radzie nadzorczej zasiadali ludzie związani z rynkiem kapitałowym. To była dobra tradycja i wydaje się, że teraz do niej wracamy. Tomasz Bardziłowski jest tego najlepszym przykładem. Jest to człowiek, który poznał rynek kapitałowy z różnych stron — mówił na początku lutego w Parkiet TV Wiesław Rozłucki, pierwszy prezes GPW.



Bardziłowski: głos giełdy mógł być bardziej słyszalny

– Tomasz Bardziłowski bardzo dobrze zna realia polskiego rynku kapitałowego. Należy mieć nadzieję, że jego wiedza i doświadczenie przysłużą się rozwojowi Giełdy – podkreślał niedawno Mirosław Kachniewski, prezes SEG.



Na rynku zaczęło jednak snuć teorie czy oby na pewno Bardziłowski dostanie zgodę KNF na objęcie stanowiska. W przeszłości mieliśmy już bowiem przypadki w których osoba wybrana przez akcjonariuszy GPW na prezesa, ostatecznie prezesem nie zostawała (Rafał Antczak zrezygnował przed wydaniem decyzji KNF). Niektórzy wskazywali, że problemem może być fakt, że Bardziłowski w przeszłości był członkiem zarządu Vestor DM, firmy, której KNF później odebrała licencję maklerską. Na teoriach i przypuszczeniach się jednak skończyło. Bardziłowski formalnie jest już prezesem GPW. - Uważam, że giełda powinna być ambasadorem rynku i być może częściej zabierać głos w dyskusji. Wydaje się, że w dyskusjach i tematach, które wpływały na zaufanie do rynku, głos giełdy mógł być bardziej słyszalny. Teraz trzeba się skupić na współpracy z rządem i tworzeniu takich rozwiązań, które przyśpieszą rozwój rynku — mówił w grudniu ubiegłego roku na łamach „Parkietu” Tomasz Bardziłowski.