Norges Bank Investment Management zarządza norweskim rządowym funduszem emerytalnym. Z publikowanego co roku zestawienia płyną ciekawe wnioski dotyczące postrzegania poszczególnych rynków. Fundusz najwyraźniej wierzy w potencjał polskich spółek. Na koniec 2023 r. miał ich w portfelu 102, a ich łączna wartość wynosiła 1,59 mld USD, czyli była o 24,8 proc. wyższa niż rok wcześniej.

W sumie łączne aktywa NBIM na koniec 2023 r. wyniosły prawie 15,8 bln koron norweskich, z czego 70,9 proc. stanowiły akcje, 27,1 proc. obligacje, 1,9 proc. nieruchomości, a pozostałe 0,1 proc. przypadało na infrastrukturę energii odnawialnej znajdującą się poza obrotem giełdowym. Łączna stopa zwrotu funduszu za zeszły rok wyniosła 16,1 proc., czyli 2,22 bln koron. Najlepiej wypadły akcje, przynosząc 21,3-proc. zysk, podczas gdy stopa zwrotu z obligacji wyniosła 6,1 proc., z nieruchomości nienotowanych na rynkach regulowanych było to minus 12,4 proc., a z infrastruktury energii odnawialnej 3,7 proc.

Jeśli chodzi o GPW, to największe (wartościowo) pakiety fundusz miał na koniec grudnia w takich spółkach jak: PKO BP, LPP, Pekao, Dino, Kruk, Orlen, Alior Bank, Orange Polska oraz Allegro. W zeszłym roku wyszedł (wartość pakietu równa zero na koniec 2023 r.) z inwestycji w kilkanaście firm. Są to: Alumetal, Amica, Apator, BBI, Ciech, Datawalk, Gamivo, Kernel, Text, Onde, R22, TSG, Spyrosoft oraz Wielton.

Na koniec 2020 r. miał w portfelu akcje 125 spółek notowanych na GPW warte łącznie 1,74 mld USD. Na koniec 2021 miał walory 107 firm, a na koniec 2022 r. 102.