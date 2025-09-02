Finanse
Notowania

Centurion Finance ASI ma zgodę KNF na inwestycje w kryptoaktywa

Notowana na rynku NewConnect alternatywna spółka inwestycyjna otrzymała 29 sierpnia zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na rozszerzenie swojego portfela inwestycyjnego o kryptoaktywa.

Publikacja: 02.09.2025 15:52

Centurion Finance ASI ma zgodę KNF na inwestycje w kryptoaktywa

Foto: AdobeStock

Przemysław Szubański

Spółka uzyskała takie pozwolenie jako pierwsza ASI (Alternatywna Spółka Inwestycyjna) na NewConnect, co stanowi ważny krok w rozwoju: umożliwia dywersyfikację portfela, udział w dynamicznie rosnącym rynku i potencjalnie wyższe zyski, przy zachowaniu przy tym zasad bezpieczeństwa i transparentności.

Działania te są częścią szerzej zakrojonego procesu. Zarząd poinformował, że zmodyfikowane dokumenty zatwierdzi NWZA oraz że zostaną wprowadzone zmiany w statucie, co umożliwi pełne wdrożenie nowej polityki inwestycyjnej.

Zarząd podkreśla, że wprowadzenie rozporządzenia MiCA (Markets in Crypto Assets Regulation), obowiązującego od 30 grudnia 2024 r., stworzyło stabilne i jednolite ramy prawne dla rynku kryptoaktywów w UE. Dzięki temu spółka może bezpiecznie wejść w ten segment rynku, korzystając z profesjonalnego doświadczenia zespołu inwestycyjcyjnego.

W co inwestuje Centurion

Centurion Finance ASI jest alternatywną spółką inwestycyjną, wpisaną do rejestru ZASI przez Komisję Nadzoru Finansowego 3 grudnia 2019 r. Akcje  notowane są na rynku NewConnect od 30 sierpnia 2012 r.

Spółka prowadzi  działalność w oparciu o przyjętą strategię oraz politykę inwestycyjną. Głównym obszarem jej zainteresowań  są branże i sektory związane z  IT, usługami mobilnymi oraz nowymi technologiami,  energetyką oraz wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii.

Spółka uczestniczy między innymi w pierwszych ofertach publicznych (IPO), ofertach prywatnych (private-placement), emisjach z prawem poboru i z wyłączeniem prawa poboru. Inwestuje w podmioty we wczesnym stadium rozwoju, gdzie przez zainwestowanie środków pieniężnych można zwiększyć dynamikę ich rozwoju, podmioty skrajnie przecenione, z wycenami znacznie odbiegającymi od wyceny księgowej i godziwej, a także podmioty mogące stać się celami przejęć lub uczestnikami połączeń.

Jak inwestuje Centurion

Centurion umożliwia inwestorom profesjonalnym inwestowanie w spółki portfelowe Emitenta, a spółkom portfelowym pozyskiwanie dodatkowego kapitału na rozwój. Inwestycje są dokonywane po wnikliwej analizie kondycji finansowej spółek będących przedmiotem zainteresowania emitenta. Spółka będzie współpracować ze specjalistami w dziedzinie ekonomii i finansów, księgowymi, biegłymi rewidentami, maklerami oraz doradcami inwestycyjnymi. Okazje inwestycyjne są poszukiwane na rynku GPW, NewConnect, Catalyst, giełdach zagranicznych oraz rynku niepublicznym w Polsce i zagranicą. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie są brane pod uwagę ich niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Z wypracowanych zysków spółka dokonuje kolejnych inwestycji i zależnie od woli akcjonariuszy może wypłacać dywidendę lub dokonywać nabycia akcji własnych.

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: parkiet.com

Kryptowaluty Rynki inwestycje KNF NewConnect
Poniedziałek na rynku: Wyścig gigantów, faworyci DM BOŚ, Synektik z potencjałem
Finanse
Poniedziałek na rynku: Wyścig gigantów, faworyci DM BOŚ, Synektik z potencjałem
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Materiał Promocyjny
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Okienko transferowe w branży finansowej szeroko otwarte
Finanse
Okienko transferowe w branży finansowej szeroko otwarte
Kamil Gemra, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa. Fot. mpr
Finanse
NewConnect wchodzi w dorosłość
Santander uzupełnia kadrowe braki. Na początek stawia na specjalistę z mBanku
Finanse
Santander uzupełnia kadrowe braki. Na początek stawia na specjalistę z mBanku