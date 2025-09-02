Spółka uzyskała takie pozwolenie jako pierwsza ASI (Alternatywna Spółka Inwestycyjna) na NewConnect, co stanowi ważny krok w rozwoju: umożliwia dywersyfikację portfela, udział w dynamicznie rosnącym rynku i potencjalnie wyższe zyski, przy zachowaniu przy tym zasad bezpieczeństwa i transparentności.

Działania te są częścią szerzej zakrojonego procesu. Zarząd poinformował, że zmodyfikowane dokumenty zatwierdzi NWZA oraz że zostaną wprowadzone zmiany w statucie, co umożliwi pełne wdrożenie nowej polityki inwestycyjnej.

Zarząd podkreśla, że wprowadzenie rozporządzenia MiCA (Markets in Crypto Assets Regulation), obowiązującego od 30 grudnia 2024 r., stworzyło stabilne i jednolite ramy prawne dla rynku kryptoaktywów w UE. Dzięki temu spółka może bezpiecznie wejść w ten segment rynku, korzystając z profesjonalnego doświadczenia zespołu inwestycyjcyjnego.

W co inwestuje Centurion

Centurion Finance ASI jest alternatywną spółką inwestycyjną, wpisaną do rejestru ZASI przez Komisję Nadzoru Finansowego 3 grudnia 2019 r. Akcje notowane są na rynku NewConnect od 30 sierpnia 2012 r.

Spółka prowadzi działalność w oparciu o przyjętą strategię oraz politykę inwestycyjną. Głównym obszarem jej zainteresowań są branże i sektory związane z IT, usługami mobilnymi oraz nowymi technologiami, energetyką oraz wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii.