Spółka uzyskała takie pozwolenie jako pierwsza ASI (Alternatywna Spółka Inwestycyjna) na NewConnect, co stanowi ważny krok w rozwoju: umożliwia dywersyfikację portfela, udział w dynamicznie rosnącym rynku i potencjalnie wyższe zyski, przy zachowaniu przy tym zasad bezpieczeństwa i transparentności.
Działania te są częścią szerzej zakrojonego procesu. Zarząd poinformował, że zmodyfikowane dokumenty zatwierdzi NWZA oraz że zostaną wprowadzone zmiany w statucie, co umożliwi pełne wdrożenie nowej polityki inwestycyjnej.
Zarząd podkreśla, że wprowadzenie rozporządzenia MiCA (Markets in Crypto Assets Regulation), obowiązującego od 30 grudnia 2024 r., stworzyło stabilne i jednolite ramy prawne dla rynku kryptoaktywów w UE. Dzięki temu spółka może bezpiecznie wejść w ten segment rynku, korzystając z profesjonalnego doświadczenia zespołu inwestycyjcyjnego.
Centurion Finance ASI jest alternatywną spółką inwestycyjną, wpisaną do rejestru ZASI przez Komisję Nadzoru Finansowego 3 grudnia 2019 r. Akcje notowane są na rynku NewConnect od 30 sierpnia 2012 r.
Spółka prowadzi działalność w oparciu o przyjętą strategię oraz politykę inwestycyjną. Głównym obszarem jej zainteresowań są branże i sektory związane z IT, usługami mobilnymi oraz nowymi technologiami, energetyką oraz wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii.
Spółka uczestniczy między innymi w pierwszych ofertach publicznych (IPO), ofertach prywatnych (private-placement), emisjach z prawem poboru i z wyłączeniem prawa poboru. Inwestuje w podmioty we wczesnym stadium rozwoju, gdzie przez zainwestowanie środków pieniężnych można zwiększyć dynamikę ich rozwoju, podmioty skrajnie przecenione, z wycenami znacznie odbiegającymi od wyceny księgowej i godziwej, a także podmioty mogące stać się celami przejęć lub uczestnikami połączeń.
Centurion umożliwia inwestorom profesjonalnym inwestowanie w spółki portfelowe Emitenta, a spółkom portfelowym pozyskiwanie dodatkowego kapitału na rozwój. Inwestycje są dokonywane po wnikliwej analizie kondycji finansowej spółek będących przedmiotem zainteresowania emitenta. Spółka będzie współpracować ze specjalistami w dziedzinie ekonomii i finansów, księgowymi, biegłymi rewidentami, maklerami oraz doradcami inwestycyjnymi. Okazje inwestycyjne są poszukiwane na rynku GPW, NewConnect, Catalyst, giełdach zagranicznych oraz rynku niepublicznym w Polsce i zagranicą. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie są brane pod uwagę ich niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju.
Z wypracowanych zysków spółka dokonuje kolejnych inwestycji i zależnie od woli akcjonariuszy może wypłacać dywidendę lub dokonywać nabycia akcji własnych.
Nerwowy początek tygodnia na GPW. Znów słabe były banki, co miało konsekwencje m.in. dla PKO BP.
Kolejni specjaliści szykują się do zmiany pracy. Według informacji „Parkietu” nowego pracodawcę znalazł m.in. Dariusz Odzioba. Miejsce pracy ma zmienić także Marcin Żółtek.
30 sierpnia 2007 roku odbyła się pierwsza sesja notowań na NewConnect. Od tego czasu dużo się wydarzyło, ale kluczowym pytaniem pozostaje, co dalej. Rynek potrzebuje odważnych decyzji, aby okres dorosłości rozpocząć z werwą.
Santander po ostatnich zawirowanych, przechodzi do kadrowej ofensywy. Na początek sięga po Dariusza Odziobę z mBanku - dowiedział się "Parkiet"