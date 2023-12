Z Maciejem Trybuchowskim rozmawialiśmy m.in. o naszej grze giełdowej Parkiet Challenge, o głównych wnioskach płynących z Ogólnopolskiego Badania Inwestorów organizowanego przez SII, a także o tym jak ostatnio zmieniło się postrzeganie polskiej giełdy. Co wspiera nasz rynek kapitałowy, a co przeszkadza w jego rozwoju? Co może zrobić rząd? Jakie są szanse na kontynuację zwyżek indeksów? Jakie są główne ryzyka i zagrożenia? Pytamy też o plany Grupy KDPW i najważniejsze wyzwania? Co z opłatami, jakie pobiera grupa o uczestników rynku?

