GPW z wyższymi przychodami i zyskami

W sumie w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku grupa GPW przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA wyniósł 118,5 mln zł, zysk operacyjny 94,8 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 111,3 mln zł. Oznacza to, że skonsolidowane przychody wzrosły rok do roku o 10,5 proc. Zwiększyły się zarówno przychody z rynku finansowego (198,1 mln zł, wzrost o 4,1 proc. r/r), jak i towarowego (116,7 mln zł, wzrost o 11 proc.). Wzrost przychodów to również efekt przychodów z nowych linii biznesowych – Armenia Securities Exchange (AMX) i GPW Logistics – które po dziewięciu miesiącach 2023 r. wyniosły łącznie 29,5 mln zł. Wzrost zysku netto wyniósł w tym roku 3,7 proc.

– Pierwszy raz w historii mamy do czynienia z sytuacją, w której w każdym z trzech kwartałów roku odnotowujemy ponad 100 mln zł przychodów. Skumulowane przychody GPW w latach 2017-2022 wzrosły natomiast o 25 proc. w porównaniu do lat 2011-2016. Te dane finansowe potwierdzają, że prowadzona przez nas od 2018 roku strategia rozwoju przynosi pożądane efekty – podkreśla Marek Dietl, prezes GPW. Firma cały czas dzieli się także zyskami z akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidend. – Od 2010 r. GPW przekazała akcjonariuszom łącznie ponad 1,23 mld zł – ponad 60 procent tej kwoty trafiło do akcjonariuszy w czasie mojej prezesury – dodaje Dietl.

Przychody GPW z rynku finansowego wyniosły w III kw. 2023 r. 65,7 mln zł i wzrosły rok do roku o 13,4 proc., głównie dzięki przychodom AMX (6,0 mln zł) oraz wyższym przychodom z obrotu akcjami (29,0 mln zł, 9,7 proc. więcej rok do roku. Przychody z obsługi emitentów wyniosły 5,5 mln zł (-0,2 proc. r/r), a przychody ze sprzedaży informacji z rynku finansowego 14,2 mln zł (-0,6 proc. r/r).

Przychody grupy z rynku towarowego w III kw. 2023 r. wyniosły 35,6 mln zł i były o 19,3 proc. wyższe r/r. Wzrost jest głównie efektem rekordowych kwartalnych przychodów z obrotu energią elektryczną (7,9 mln zł, o 135,1 proc. więcej r/r) oraz wyższych przychodów z rozliczania transakcji (10,4 mln zł, wzrost o 24,9 proc. r/r).