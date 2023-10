Wybory już za nami. Polityka rządzi się swoimi prawami, więc nie będę tu robił żadnych odniesień do programów zwycięskich i przegranych. W sumie w tej kampanii niewiele mówiło się o finansach, choć słowo pieniądze odmieniane było przez wszystkie przypadki. Co z tego, skoro najczęściej w zdaniach tak demagogicznych, że nikt do nich teraz nie będzie wracał.