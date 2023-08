Dług Skarbu Państwa już o 33 mld zł wyższy

Według wstępnych szacunkowych danych podanych przez Ministerstwo Finansów w poniedziałek dług zaciągnięty przez Skarb Państwa na koniec lipca wyniósł 1271,3 mld zł. Z tej kwoty ok. 991 mld zł to dług krajowy, a 280 mld zł – w walutach obcych.

W porównaniu z końcem 2022 r. zadłużenie SP wzrosło o ok. 33 mld zł, co jest dosyć dużym przyrostem związanym głównie z potrzebami budżetu. Po czerwcu deficyt w kasie państwa wynosił 12,7 mld zł. Ale to na pewno nie koniec pożyczania. W nowelizacji ustawy budżetowej założono bowiem, że dziura w budżecie może sięgnąć w całym 2023 r. nawet 92 mld zł.