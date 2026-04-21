W praktyce oznacza to, że Wietnam przechodzi do grupy rynków, które w globalnych benchmarkach FTSE Russell są postrzegane jako bardziej dojrzałe i lepiej dostępne dla kapitału międzynarodowego. Decyzja ta nie tylko wieńczy wieloletnią ścieżkę reform, ale pada w wyjątkowo sprzyjającym momencie: w 2025 r. wietnamski rynek akcji był jednym z najlepiej radzących sobie na świecie.

Klasyfikacja rynków w FTSE Russell opiera się na formalnym, przejrzystym i powtarzalnym procesie, którego sednem jest ocena inwestowalności rynku z perspektywy globalnych inwestorów instytucjonalnych. FTSE Russell prowadzi badania klasyfikacyjne w trybie ciągłym, a ich kulminacją jest coroczny przegląd ogłaszany w okolicach września. Dla przejrzystości i przewidywalności brytyjska agencja indeksowa utrzymuje także listę rynków obserwowanych pod kątem potencjalnej zmiany statusu, co pozwala inwestorom z wyprzedzeniem oceniać prawdopodobieństwo promocji lub degradacji. Sama decyzja nie jest wyłącznie aktem administracyjnym dostawcy indeksów: zanim zostanie zatwierdzona, FTSE Russell konsultuje się z interesariuszami, w tym z komitetami doradczymi i uczestnikami rynku, a ostateczny głos należy do organu nadzorującego, co wzmacnia spójność i rynkową legitymizację klasyfikacji.

W przypadku Wietnamu ścieżka była dwustopniowa: w ogłoszeniu z października 2025 r. FTSE Russell potwierdził zamiar reklasyfikacji z datą efektywną we wrześniu 2026 r., ale uzależnił ją od dodatkowej weryfikacji w marcu 2026 r., którego kluczowym elementem była ocena postępu w zapewnieniu dostępu do globalnych brokerów, warunku istotnego dla replikacji indeksu przez zagraniczny kapitał pasywny.

Żeby zrozumieć wagę tej decyzji, warto spojrzeć na to, jak zmieniał się sam Wietnam, zarówno jako gospodarka, jak i jako rynek kapitałowy. Fundamentem współczesnej transformacji były reformy ĐÔi Mói uruchomione pod koniec 1986 r., które ukierunkowały kraj na model gospodarki rynkowej w formule socjalistycznej, otwierającej przestrzeń dla rozwoju sektora prywatnego i głębszej integracji z handlem międzynarodowym. W kolejnych dekadach model wzrostu coraz silniej opierał się na eksporcie i napływie inwestycji zagranicznych, co sprzyjało modernizacji przemysłu, rozwojowi infrastruktury i powstawaniu lokalnych czempionów. Efekt tych zmian potwierdza wzrost gospodarki wietnamskiej o 8 proc. w 2025 r. i planach na poziomie 10 proc. w tym roku. Te liczby pozycjonują Wietnam w bardzo wąskim gronie dynamicznie rozwijających się gospodarek świata i tworzą solidne fundamenty pod wyceny giełdowe.

Rynek kapitałowy rozwija się w symbiozie z gospodarką, choć startował bardzo skromnie. Symbolicznym początkiem nowoczesnej giełdy było uruchomienie rynku w Ho Chi Minh City, gdzie pierwsza sesja odbyła się 28 lipca 2000 r. przy zaledwie dwóch notowanych spółkach. Z perspektywy 25-lecia widać jednak skalę wzrostu: giełda HoSE stała się największym rynkiem w kraju pod względem kapitalizacji i płynności, a baza emitentów, instytucji pośredniczących i inwestorów detalicznych istotnie się poszerzyła. Liczba rachunków inwestycyjnych urosła do ponad 10 milionów, co pokazuje, że lokalny rynek przestał być niszą, a stał się masowym kanałem oszczędzania i inwestowania. Potwierdzeniem tych zmian jest stopa zwrotu głównego indeksu VN-Index, który zamknął 2025 r. wzrostem przekraczającym 40 proc., zbliżając się do poziomu 1800 punktów i plasując się w ścisłej czołówce globalnych rynków akcji.

Równolegle Wietnam przez lata usuwał bariery ograniczające dostępność rynku dla inwestorów instytucjonalnych. Jedną z najbardziej dyskutowanych przeszkód był wymóg pre-fundingu, czyli konieczność posiadania środków z góry przed złożeniem zlecenia kupna przez inwestorów zagranicznych. Ministerstwo Finansów wprowadziło rozwiązania prowadzące do modelu non-prefunding, a FTSE Russell wprost wskazywał, że to właśnie wdrożenie takiego modelu oraz formalizacja procesu obsługi błędnych transakcji są elementami postępu infrastrukturalnego przybliżającego rynek do standardów międzynarodowych. Ważnym elementem była także koncepcja mechanizmu ułatwiającego inwestorom międzynarodowym działanie przez globalnych pośredników, to właśnie to podejście otworzyło drogę do finalnej decyzji o reklasyfikacji.

Decyzja FTSE Russell może jeszcze bardziej przyspieszyć rozwój rynku kapitałowego w Wietnamie. Po pierwsze, reklasyfikacja uruchamia mechanikę benchmarków: część kapitału pasywnego jest powiązana z decyzjami inwestycyjnymi, które warunkują możliwość inwestowania od przynależności kraju do określonej kategorii rynków i według różnych szacunków może to oznaczać przepływy kapitału na poziomie 1,67 miliarda dolarów w ciągu kilku kwartałów po podniesieniu ratingu. Po drugie, presja indeksowa często przekłada się na przyspieszenie reform: gdy rynek dostaje jasny sygnał, że spełnienie określonych standardów przynosi mierzalny efekt, regulatorzy mają silniejszą motywację do domykania projektów takich jak standaryzacja rozrachunku czy podnoszenie jakości ujawnień spółek. Po trzecie, reklasyfikacja jest sygnałem wzrostu reputacji rynku, mówiącym o jego dojrzałości instytucjonalnej i zmniejszeniu ryzyka operacyjnego.

W tej sytuacji można stwierdzić, że zmiany w Wietnamie to symboliczne zakończenie potocznego w języku polskim powiedzenia „Ale Sajgon”, które przez lata funkcjonowało jako synonim chaosu. Bo nie ma już Sajgonu, jest za to Ho Chi Minh City. Miejsce kojarzone kiedyś z nieuporządkowanym obrazem w masowej wyobraźni staje się synonimem dynamicznej modernizacji i rosnącej dojrzałości gospodarki, której rynek kapitałowy właśnie dostał ważne zewnętrzne potwierdzenie awansu.