Wariat, głupiec, ruska onuca czy polityczny geniusz?

Zachowanie Trumpa zmienia jednak diametralnie krajobraz dotychczasowej europejskiej polityki. Do tej pory wizja zakończenia lub zamrożenia konfliktu w Ukrainie była dosyć mglista. Mając na uwadze, że jedynie Stany Zjednoczone miały wystarczającą siłę, by to zmienić, trzeba było czekać aż do momentu, w którym prezydent USA zadeklarował chęć rozpoczęcia rozmów pokojowych z Putinem. Problem polega jednak na tym, że zrobił to bez udziału (krajów) Unii Europejskiej i przede wszystkim samej Ukrainy. W dodatku Ukrainie zaoferował pokój bez amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa i jednocześnie zasugerował całemu światu (choć pewnie głównie Chińczykom) o możliwości owocnej współpracy USA z Rosją. Na domiar złego przedstawiciele amerykańskiej administracji zaczęli atakować europejskich polityków, wzywając ich do wzięcia odpowiedzialności za swój kontynent, a sam Trump obraził Zełenskiego, nazywając go „dyktatorem bez wyborów”. Nie należy również zapominać o tym, że nad Europą cały czas ciąży widmo amerykańskich ceł oraz presja na podniesienie wydatków na obronność.

W obliczu widma wycofywania wsparcia USA dla Ukrainy kraje europejskie, na czele z Francją i Wielką Brytanią, postanowiły zadziałać bardziej aktywnie poprzez zadeklarowanie gotowości wysłania swoich żołnierzy jako kontyngentu stabilizującego front. Taka decyzja może pozwolić na upieczenie dwóch pieczeni na jednym ogniu. Po pierwsze, spełnione zostaną oczekiwania Amerykanów, co może być pomocne przy negocjacji relacji gospodarczych (cła, wydatki na obronność, import ropy i gazu z USA). Po drugie, żywotne wsparcie Ukrainy może pomóc w uzyskaniu jak największych korzyści przy jej odbudowie (kontrakty infrastrukturalne, współprace gospodarcze). Działanie to jest jak najbardziej racjonalne ze strony europejskiej, ale w gruncie rzeczy znakomicie obsługuje również interesy amerykańskie. Co prawda Amerykanie nawet w takiej sytuacji nie opuszczą Europy (sekretarz obrony podczas wizyty w Warszawie zapowiedział nawet możliwość zwiększenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce) i zapewnią wsparcie na tyłach, lotnictwo i zwiad satelitarny, ale jednocześnie będą mogli w większym stopniu skupić się na rozgrywce w rejonie Indo-Pacyfiku. A o to właśnie im chodziło od samego początku reaktywacji wojny w Ukrainie. Dodatek w postaci umowy handlowej z UE na sprzedaż ropy, gazu czy uzbrojenia jest tylko wisienką na torcie. Jeśli nie jest to genialne posunięcie Trumpa, to nie wiem, jak je inaczej nazwać.

Oczywiście kwestią otwartą pozostaje ewentualny sojusz USA z Rosją. Choć osobiście trudno mi go sobie wyobrazić na tym etapie wojny w Ukrainie, to niewykluczone jest osiągnięcie jakiegoś kompromisu w przyszłości (częściowe zniesienie sankcji, przeprowadzenie wyborów prezydenckich w Ukrainie, nieokreślony status zajętych przez Rosję terytoriów). Odwrócenie Rosji wobec Chin będzie jednak bardzo ryzykowną zagrywką w dłuższym terminie. Amerykanie powinni bowiem nastawić się na to, że Rosjanie będą balansować pomiędzy USA i Chinami, wzmacniając tym samym swoją pozycję. W pewnym momencie Rosjanie mogą wykorzystać nowy sojusz jako kartę przetargową w negocjacjach z Chińczykami, by w którymś momencie przejść z powrotem na stronę azjatyckiego sąsiada.

Jak będzie ostatecznie? Tego będziemy dowiadywać się w najbliższych tygodniach i miesiącach. Jednak patrząc na to, jak kształtuje się obecnie sytuacja w Europie, działań Trumpa nie należy oceniać jako impulsywne czy nieprzemyślane. W tym szaleństwie może być metoda. A jeśli tak rzeczywiście jest i stoi za nią przebiegła strategia, to powinny jej obawiać się przede wszystkim Chiny.