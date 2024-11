Nadchodzą emisje bezprospektowe

Weterani rynku pamiętają grafy cenotwórczości Biernackiego, które powstały w odległym 2015 r. Dotyczyły one ważnej dla rynku polskiego analizy, kiedy powstaje informacja poufna w przypadku negocjowania istotnego kontraktu i publikacji rocznych wyników finansowych i walczymy o to, aby przynajmniej te zdarzenia znalazły się na wspomnianej liście. Przedstawiciele poszczególnych rynków unijnych dorzucają też swoje propozycje, które dla innych mogą wydawać się niezrozumiałe, ale mają ścisły związek z konkretnymi negatywnymi zdarzeniami na danym rynku, więc z dużym zainteresowaniem śledzić będziemy, które z tych propozycji okażą się na tyle uniwersalne, że unijny organ nadzoru uzna je za godne umieszczenia w projekcie aktu wykonawczego.

Jak zostało wskazane powyżej, zmiana regulacji unijnych jest procesem wieloletnim, więc trzeba zasiewać odpowiednio wcześnie, aby można było regularnie zbierać plony. Obecnie SEG uczestniczy w procesie finalizowania wspomnianych powyżej prac związanych z aktami wykonawczymi do Listing Act oraz ze standardami raportowania czynników zrównoważonego rozwoju, ale rozpoczęliśmy już nowe projekty dotyczące przeciwdziałania konspiracji legislacyjnej (tj. opracowywania regulacji bez faktycznej możliwości udziału adresatów w procesie konsultacji) i sprawiedliwości regulacyjnej (tj. przewidywania korzyści proporcjonalnych do ponoszonych obciążeń regulacyjnych). Unijny proces legislacyjny nie jest idealny, ale lepszej drogi do zmian nie mamy. Na plus należy podkreślić, że logiczna argumentacja, dane statystyczne, zbudowanie szerokiej grupy interesariuszy – to elementy, które dają szanse na zmiany. Oczywiście to trwa latami, więc tym wcześniej zabieramy się do roboty.