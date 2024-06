Rozporządzenie MiCA i projekt polskiej ustawy o kryptoaktywach

Na te ryzyka uwagę zwraca Komisja Nadzoru Finansowego. W swoich ostrzeżeniach akcentuje zasadnicze problemy, tj. wysoką zmienność wartości, spekulatywny charakter spowodowany brakiem skutecznych i sprawdzonych metod wyceny, brak jednoznacznej i powszechnie akceptowalnej wartości ekonomicznej, ryzyko operacyjne utraty dostępu do własnych środków, wysokie ryzyko niepowodzenia przedsięwzięć finansowanych za pomocną kryptoaktywów oraz bardzo wysokie ryzyko nadużyć, utraty inwestycji wobec braku regulacji (utrudnienie przyszłego dochodzenia roszczeń, osłabienie pozycji inwestora) lub braku nadzoru (oszustwa).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2023/1114 z 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów /…/(dalej „Rozporządzenie MiCA”, ang. markets in crypto assets regulation) ustanawia jednolite wymogi dotyczące oferty publicznej i dopuszczania do obrotu na platformie obrotu kryptoaktywów innych niż tokeny powiązane z aktywami i tokeny będące e-pieniądzem, tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem, a także wymogi w odniesieniu do dostawców usług w zakresie kryptowalut. Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia MiCA unijny rynek doczekał się zharmonizowanych przepisów. Rozporządzenie to stanowi element składowy pakietu przepisów dotyczących finansów cyfrowych. Nakłada ono na Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (dalej „ESMA”), Europejski Bank Centralny (dalej „EBC”) i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (dalej „EBA”) obowiązek opracowania projektu regulacyjnych standardów technicznych w celu doprecyzowania treści, metod i prezentacji informacji, o których mowa w Rozporządzeniu MiCA.

Wejście w życie i stosowanie (art. 149 Rozporządzenia MiCA)

Rozporządzenie MiCA weszło w życie 20. dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jego stosowanie zostało jednak rozłożone w czasie. Częściowo obowiązuje ono już od 29 czerwca 2023 r. Przed nami jednak termin stosowania kolejnej istotnej części. Od 30 czerwca 2024 r. stosuje się przepisy Rozporządzenia MiCA dotyczące tokenów: ART i EMT (definicje poniżej), a pozostałe przepisy od 30 grudnia 2024 roku.

Okres i środki przejściowe (art. 143 Rozporządzenia MiCA)

Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają możliwość przyznania istniejącym już dostawcom usług związanych z kryptoaktywami w swoich jurysdykcjach tzw. środków przejściowych, o których mowa w art. 143 Rozporządzenia MiCA. Pozwolą one podmiotom, które już świadczą takie usługi zgodnie z obowiązującym w ich jurysdykcjach prawem, kontynuować działalność w okresie przejściowym do czasu rozpoczęcia stosowania przepisów Rozporządzenia MiCA, czyli przez 18 miesięcy po pełnym wdrożeniu regulacji w grudniu 2024 r. Art. 143 ust. 3 Rozporządzenia MiCA umożliwia podmiotom świadczącym usługi związane z kryptoaktywami, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym przed 30 grudnia 2024 r., kontynuowanie prowadzonej przez nie działalności najpóźniej do 1 lipca 2026 r. lub do momentu, gdy zostanie przyznane lub odmówione zezwolenie zgodnie z art. 63 tego rozporządzenia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. O zastosowaniu powyższego okresu przejściowego państwo członkowskie ma obowiązek powiadomić Komisję Europejską i ESMA do 30 czerwca 2024 r.

Środki przejściowe przed rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia MiCA

W związku z możliwym zastosowaniem okresu przejściowego, dla podmiotów, które prowadzą albo zamierzają prowadzić działalność związaną z aktywami cyfrowymi przed rozpoczęciem stosowania MiCA istotne jest, aby w swojej działalności już teraz uwzględniały następujące reguły: