Grupa Tauron najszybciej ze wszystkich spółek elektroenergetycznych ma szansę na głęboką dekarbonizację produkcji energii elektrycznej, korzystając jednocześnie nadal z ostatnich rentownych jeszcze elektrowni węglowych, które nadal zapewniają bezpieczeństwo energetyczne. Mowa przede wszystkim o elektrowni Jaworzno III o mocy 910 MW. Pozostałe elektrownie węglowe w starszych technologiach czeka transformacja. Mowa jest o starszych elektrowniach w Jaworznie, Trzebini, Będzinie i Łaziskach. Spółka zdradziła nam, że zapadły decyzje korporacyjne w sprawie lokalizacji nowych źródeł energii w tych lokalizacjach. To ważna informacja z punktu widzenia prowadzenia procesu przetargowego i planowania kolejnych inwestycji.

Wyczekiwanie na decyzje Brukseli

Jako pierwsze do procesu transformacji przystępuje Jaworzno. W 2025 r. rozpocznie się realizację strategicznego projektu OCGT (gazowe elektrownie szczytowe) Jaworzno 600 MW. Inwestycja już w grudniu 2025 r. odniosła znaczący sukces, zdobywając 15-letni kontrakt mocowy w wyniku wygranej w aukcji Rynku Mocy na rok dostaw 2030. W 2026 r. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę turbin dla tej lokalizacji, rozpoczynając kluczowy etap przygotowań technologicznych.

Równolegle Grupa Tauron rozwija portfel kolejnych inwestycji gazowych. Nowe projekty planowane są w Sierszy, Łaziskach oraz Łagiszy, gdzie trwają prace koncepcyjne i analityczne związane z ich przygotowaniem do wejścia w fazę realizacji. Spółka podkreśla jednak, że będzie to uzależnione od uruchomienia nowej edycji Rynku Mocy, która stworzy warunki finansowe i regulacyjne niezbędne do kontynuacji transformacji w kierunku nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł wytwórczych. Rząd rozmawia z KE na temat zgody na taki mechanizm.