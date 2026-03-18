Grupa Tauron najszybciej ze wszystkich spółek elektroenergetycznych ma szansę na głęboką dekarbonizację produkcji energii elektrycznej, korzystając jednocześnie nadal z ostatnich rentownych jeszcze elektrowni węglowych, które nadal zapewniają bezpieczeństwo energetyczne. Mowa przede wszystkim o elektrowni Jaworzno III o mocy 910 MW. Pozostałe elektrownie węglowe w starszych technologiach czeka transformacja. Mowa jest o starszych elektrowniach w Jaworznie, Trzebini, Będzinie i Łaziskach. Spółka zdradziła nam, że zapadły decyzje korporacyjne w sprawie lokalizacji nowych źródeł energii w tych lokalizacjach. To ważna informacja z punktu widzenia prowadzenia procesu przetargowego i planowania kolejnych inwestycji.
Tauron osiągnął 3,3 mld zł zysku netto w poprzednim roku. To najlepszy wynik spółki od lat. Dość powiedzieć, że w 2024 r. wynik ten nie przekroczył...
Jako pierwsze do procesu transformacji przystępuje Jaworzno. W 2025 r. rozpocznie się realizację strategicznego projektu OCGT (gazowe elektrownie szczytowe) Jaworzno 600 MW. Inwestycja już w grudniu 2025 r. odniosła znaczący sukces, zdobywając 15-letni kontrakt mocowy w wyniku wygranej w aukcji Rynku Mocy na rok dostaw 2030. W 2026 r. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę turbin dla tej lokalizacji, rozpoczynając kluczowy etap przygotowań technologicznych.
Równolegle Grupa Tauron rozwija portfel kolejnych inwestycji gazowych. Nowe projekty planowane są w Sierszy, Łaziskach oraz Łagiszy, gdzie trwają prace koncepcyjne i analityczne związane z ich przygotowaniem do wejścia w fazę realizacji. Spółka podkreśla jednak, że będzie to uzależnione od uruchomienia nowej edycji Rynku Mocy, która stworzy warunki finansowe i regulacyjne niezbędne do kontynuacji transformacji w kierunku nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł wytwórczych. Rząd rozmawia z KE na temat zgody na taki mechanizm.
Ponad 25 mld zł w perspektywie 10 lat – takie środki Grupa Tauron zainwestuje w województwie śląskim. Firma zaprezentowała plan inwestycyjny dla re...
Tauron, pytany, czy plany na modernizację zostały już zatwierdzone, wyjaśnia że zgodnie z wewnątrzkorporacyjnymi regulacjami, każdy z projektów inwestycyjnych otrzymuje zarówno zgodę na przejście do etapu planowania, jak i kolejną na etap realizacji. – Dzięki takim działaniom zarząd ma pełną kontrolę nad przebiegiem projektów realizowanych w grupie. Jeżeli chodzi o plan na konkretne inwestycje w lokalizacjach Jaworzno, Siersza, Łaziska, Łagisza, jest on zatwierdzony, zgodnie z obowiązującymi procedurami w grupie – zdradza nam firma.
Spółka nie zamyka okna dla węgla pod pewnymi jednak warunkami. Bloki wytwórcze z oddziału Jaworzno III, ale także z oddziałów Łazisk i Sierszy mają techniczną możliwość pracy w latach 30., jednakże konieczne są – jak przyznaje spółka – wydatki inwestycyjne oraz remontowe. Aby ich praca była możliwa niezbędny jest mechanizm wsparcia, który pozwoli na ekonomiczne uzasadnienie ich eksploatacji. W tym celu rząd pracuje nad derogacjami dla tzw. starszych elektrowni węglowych. Te dyskusje mają jednak nie wpływać na plan transformacyjny Taurona.
