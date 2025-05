Enea zwiększa zyski. Pomaga dystrybucja

Najwyższa EBITDA została wypracowana w obszarze Dystrybucji na poziomie 744,4 mln zł (wzrost rok do roku o ponad 21 proc.). W I kwartale 2025 r. Enea Operator dostarczyła ponad 5,1 TWh usług dystrybucji odbiorcom końcowym. Do jej sieci, w ciągu trzech miesięcy 2025 r., przyłączonych zostało ponad 2 tys. źródeł odnawialnych (razem z mikroinstalacjami). Na koniec I kwartału 2025 r. ich liczba wynosiła ponad 194 tys., a łączna moc przyłączonych źródeł OZE do sieci Enei Operator wynosiła ponad 7,4 GW.

EBITDA obszaru Wytwarzania wyniosła 549,4 mln zł, to spadek rok do roku o 380,5 mln zł. W I kw. 2025 r. Grupa wytworzyła 5,9 TWh energii elektrycznej, odnotowując wzrost rok do roku o 19 proc.. Produkcja energii z OZE (woda, wiatr, fotowoltaika) wyniosła 0,1 TWh, z biomasy 0,4 TWh.

W I kwartale 2025 r. Grupa Enea przeznaczyła na inwestycje 618,3 mln zł. Ponad połowę tej sumy - 314,4 mln zł, stanowiły wydatki w sektorze dystrybucji.