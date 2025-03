PGE pozyskała pożyczki z KPO na rozbudowę sieci elektroenergetycznych

PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała dwie umowy pożyczek z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę ponad 12 mld złotych. Środki te pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), z instrumentu przeznaczonego na rozwój sieci elektroenergetycznych. Trafią one do dwóch spółek z Grupy PGE – PGE Dystrybucja oraz PGE Energetyka Kolejowa i zostaną przeznaczone na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznych. Do 2035 roku włącznie Grupa PGE planuje przeznaczyć na inwestycje w sieci dystrybucyjne blisko 75 mld zł.

– Sieci elektroenergetyczne to krwioobieg systemu energetycznego, który musi odpowiedzieć na wyzwania transformacji i bezpieczeństwa energetycznego. Po to właśnie utworzyliśmy Fundusz Wsparcia Energetyki, by rozwijać i modernizować sieci elektroenergetyczne, wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne i zagwarantować gospodarstwom domowym i przedsiębiorcom dostęp do energii w konkurencyjnych cenach – mówi Paulina Hennig-Kloska, Minister Klimatu i Środowiska.

Czytaj więcej Energetyka PGE ruszą z budową giganta. Magazyn energii będzie jednym z największych w Europie Polska Grupa Energetyczna planuje dysponować 85 różnymi magazynami energii o pojemności 17,2 GWh o łącznej wartości 18 mld zł. Prezes Dariusz Marzec zdradził, że poza Żarnowcem wielkoskalowe magazyny energii powstaną także w Gryfinie, Krakowie, Rogowcu, Rybniku.

Szczegóły wsparcia

Podpisane z BGK dwie umowy z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną w Grupie PGE to ogromny zastrzyk finansowy w bezpieczeństwo polskich sieci i odbiorców energii z nich korzystających. – Pozyskane 12 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy to największe dofinansowanie w historii polskiej energetyki umożliwiające realizację kluczowych inwestycji w modernizację, rozwój i cyfryzację całej infrastruktury dystrybucyjnej. Energetyka to system naczyń połączonych, a dystrybucja to jej układ nerwowy, który gwarantuje odpowiedni ruch i połączenie z każdą komórką tego systemu – bez sprawnego sektora dystrybucyjnego nie będziemy w stanie dostarczać wyprodukowanej lub zmagazynowanej energii do Polaków i polskiej gospodarki. W najbliższej dekadzie znacznie przyspieszymy inwestycje w segmentach dystrybucji i energetyki kolejowej przeznaczając na ten cel 75 mld zł, a pozyskane dzisiaj środki znacząco nam w tym pomogą – mówi Dariusz Marzec, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Inwestycje w rozwój sieci energetycznych stanowią fundament transformacji, a kluczową w tym rolę odgrywa Bank Gospodarstwa Krajowego. Sieć energetyczna jest krwiobiegiem gospodarki - jej wydolność, elastyczność i zdolność do integracji nowych źródeł energii będą decydować o naszej konkurencyjności i odporności na globalne kryzysy. BGK w ramach KPO wspiera transformację energetyczną wykorzystując do tego celu środki z Funduszu Wsparcia Energetyki. To ogromne, strategiczne inwestycje w niezależność oraz stabilność naszego państwa, które będą służyć kolejnym pokoleniom - mówi Mirosław Czekaj, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.