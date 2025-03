PGE ruszą z budową giganta. Magazyn energii będzie jednym z największych w Europie

Największy producent energii w Polsce poinformował o planowanym rozpoczęciu budowy nowego bateryjnego magazynu energii w Żarnowcu o mocy 981 MWh. W kwietniu br. ma rozpocząć się odbiór terenu przez inwestora. W kwietniu 2027 r. projekt ma zostać przekazany do eksploatacji. Wykonawcą jest koreański LG, które wybuduje jeden z największych magazynów energii w Europie kosztem 1,5 mld zł.

Plany PGE

To jednak nie koniec planów PGE, a właściwie początek nowej linii biznesowej PGE, która docelowo ma składać się z 85 jednostek (licząc te już istniejące oraz elektrownie wodne). Nowe inwestycje będą o pojemności 17,2 GWh i o wartości 18 mld zł. Tak zgromadzona energia pozwoliłaby na dostawy prądu przez 24 godziny dla 2,5 mln gospodarstw domowych – mówi prezes PGE Dariusz Marzec, wskazał on, że magazyny energii to element mozaiki energetycznej, które będzie kluczowym elementem odbierał nadwyżki energii z OZE. Docelowo po stworzeniu całej floty PGE rozważa stworzenie nowej linii biznesowej w grupie poświęconej magazynom energii.

Nowe lokalizacje

W skład tej floty będzie wchodziło sześć wielkoskalowych bateryjnych magazynów energii. Poza Żarnowcem o mocy 981 MWh powstaną także dwa magazyny energii w Gryfinie (jeden jest już budowany) o mocy 800 i 400 MWh oraz w Rogowcu (800 MWh), Rybniku (800 MWh) i w Krakowie (364 MWh). We wszystkich lokalizacjach poza Rogowcem magazyny energii będą ulokowane w pobliżu elektrowni gazowych, które już powstały, powstają lub mają powstać w kolejnych latach. Te wielkoskalowe inwestycje mają kosztować 6 mld zł. Łączna moc tych inwestycji wyniesie 4,2 GWh. Na nowe lokalizacje w Rogowcu, Rybniku, Krakowie i Gryfinie PGE złożyło już wnioski o warunki przyłączenia do sieci. Projekty w Żarnowcu i Gryfinie mają już kontrakty mocowe w ramach systemu wsparcia w postaci rynku mocy.