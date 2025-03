Spółki w kolejce po unijne pieniądze na sieci

Spółki sięgają po miliardy z UE

Spółki dystrybucyjne należące do największych grup elektroenergetycznych w kraju, zgodnie z intencją wspominanej karty, do której realizacji się zobowiązały, zwiększają swoje inwestycje. W 2024 r. Tauron Dystrybucja na zadania inwestycyjne przeznaczył około 3,17 mld zł. W 2025 r. ma to być 3,7 mld zł. W ciągu najbliższych dwóch lat firma chce zwiększyć poziom rocznych nakładów inwestycyjnych o około 30 proc., a w horyzoncie dziesięciu lat je podwoić. Tauron chce także zmienić dotychczasowy sposób planowania inwestycji, otwierając się na konsultacje z samorządami, strefami ekonomicznymi oraz inwestorami – w tym z obszaru OZE. Rozmowy dotyczą „Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2026–2031". Niebagatelną rolę w inwestycjach poza taryfą pełnią środki UE. W ramach refinansowania środków Tauron korzysta z pożyczki ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Fundusz Wsparcia Energetyki) oraz dotacji bezzwrotnych w ramach dostępnych programów pomocowych (KPO, środki NFOŚiGW zgromadzone na rachunku Funduszu Modernizacyjnego, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027). Tauron Dystrybucja w latach 2024 i 2025 podpisał łącznie siedem umów o dofinansowanie inwestycji w formie dotacji bezzwrotnej na kwotę wartości projektów ponad 550 mln zł netto. Łączna wartość przyznanej dotacji to ponad 280 mln zł. W 2025 r. spółka podpisała z Tauron Polska Energia umowę pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój i dostosowanie sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja do potrzeb transformacji energetycznej i zmian klimatu” ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Wartość pożyczki wynosi 11 mld zł. Poziom wsparcia wynosi 95 proc. nakładów inwestycyjnych projektu netto. To efekt podpisanej w grudniu umowy między Grupą Tauron, a BGK. W trakcie oceny mają być kolejne złożone wnioski o dofinansowanie.

PGE przez pierwsze 9 miesięcy 2024 r. na inwestycje w sektorze Dystrybucji przeznaczono ok.2,7 mld zł, w tym na inwestycje rozwojowe ok. 1,26 mld zł, zaś na modernizacje ok. 1,4 mld zł. W 2025 r. inwestycje w sieci dystrybucyjne wciąż będą jednym z naszych priorytetowych zadań i zakładamy, że będą na poziomie zbliżonym do ubiegłych lat. W 2024 r., spółka podpisała 14 umów o dofinansowanie. Łączna kwota zakontraktowanej w ten sposób dotacji wynosi ponad 1 mld zł. W 2025 r. spółka zdążyła podpisać już kolejne dwie umowy o dofinansowanie na łączną kwotę dotacji prawie 184 mln zł. Umowy o dofinansowanie zawarte w omawianym okresie są współfinansowane z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (osiem umów), Funduszy Europejskich na Infrastrukturę Klimat i Środowisko (pięć umów), KPO (dwie umowy) oraz Funduszu Modernizacyjny (jedna umowa). Wartość nakładów w podpisanych umowach o dofinansowanie wynosi ponad 1,515 mld zł. Wszystkie wymienione to dotacje bezzwrotne. Procent dofinansowania danej inwestycji zazwyczaj oscyluje na poziomie ok. 70 proc.

Z kolei Enea w perspektywie lat 2024–2035 chce wydać 40,9 mld zł. Przed ogłoszeniem wyników za 2024 r. nie zdradza jednak, ile wydatki Enea Operator ostatecznie wyniosły i jakie są plany na ten rok. Patrząc na finansowanie, Enea w latach 2024 i 2025 zawarła umowy o dofinansowanie na łączną wartość ponad 293 mln zł dotacji. Środki te pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego, programu „Fundusze europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021–2027” (FEnIKS) oraz KPO. Spółka oczekuje na zakończenie oceny kolejnych złożonych wniosków. Wskazane dofinansowania zostały przyznane spółce w formie dotacji i ich udział w wartości inwestycji średnio kształtuje się na poziomie od 60 proc. do 70 proc.

Energa Operator z Grupy Orlen do 2035 roku przeznaczy na inwestycje ponad 40 mld zł. Spółka w ostatnim czasie pozyskała ponad 7,5 mld zł z KPO, a także 3,5 mld zł preferencyjnego finansowania od Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Program rozwoju sieci Energa-Operator zakłada m.in. budowę ponad 11 tysięcy kilometrów nowych linii elektroenergetycznych, a także modernizację blisko 10 tysięcy kilometrów dotychczasowych linii. Dzięki jego realizacji możliwe będzie przyłączenie 350 tysięcy nowych odbiorców, ponad 1600 stacji ładowania pojazdów oraz 9 GW mocy OZE.

Wreszcie działający w stolicy Stoen Operator w 2024 r. na inwestycje sieciowe w 2024 r. przeznaczył 489,5 mln zł. Tegoroczny budżet zakłada poziom 656,4 mln zł. Firma także korzysta z unijnych środków.