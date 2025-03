Enea kupuje zielone inwestycje za blisko miliard złotych

Enea realizując strategię rozwoju Grupy Enea do 2035 roku w sektorze odnawialnych źródeł energii. Zakup od European Energy sześciu farm wiatrowych o łącznej mocy 83,5 MW istotnie zwiększa potencjał OZE w portfelu Enei. Moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii, dzięki tej inwestycji, wzrośnie w Grupie Enea o 17 proc. (492 MW to moc zainstalowana w OZE przed zakupem farm – dane za rok 2024). Zakupione farmy wiatrowe to nowoczesne instalacje, wykorzystujące turbiny od wiodących producentów: Siemens Gamesa, General Electric oraz Nordex. Wartość transakcji wyniesie maksymalnie 914 mln złotych.

Wiatrowe akwizycje

W skład inwestycji wchodzi projekt Pomerania (44,7 MW) oraz farma Liskowo (38,8 MW), obie zlokalizowane w województwie zachodniopomorskim: farma wiatrowa Grzmiąca: 6,0 MW, farma wiatrowa Białogard I: 7,9 MW, farma wiatrowa Drawsko II: 5,25 MW, farma wiatrowa Kołobrzeg: 19,25 MW, farma wiatrowa Siemyśl: 6,3 MW, farma wiatrowa Liskowo: 38,8 MW.

Zgodnie ze strategią Grupy Enea moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii w 2030 r. ma wynieść 2,1 GW, a w 2035 r. nawet 4,9 GW. Dominujący udział w produkcji energii z OZE będą miały farmy wiatrowe na lądzie i morzu oraz instalacje fotowoltaiczne. Prace instalacji OZE będą wspierały rozwijane magazyny energii, które odegrają również istotną rolę w stabilizowaniu funkcjonowania naszych sieci dystrybucyjnych. Przejęte farmy mogą stanowić bazę do przyszłej modernizacji, repoweringu lub integracji z innymi technologiami OZE, jak magazyny energii czy instalacje fotowoltaiczne.

– Enea nie zwalnia tempa, kontynuujemy rozwój w sektorze odnawialnych źródeł energii. Zakup gotowych i operacyjnych farm wiatrowych pozwala na natychmiastowe zwiększenie naszego udziału w rynku odnawialnych źródeł energii, bez konieczności wieloletniego procesu deweloperskiego. Dzięki tej transakcji umacniamy naszą pozycję na rynku. Realizacja takich projektów, jak dzisiejszy zakup farm wiatrowych, pozwoli Grupie Enea na skuteczną transformację w zielony, niezawodny i nowoczesny koncern energetyczny w ciągu najbliższych dziesięciu lat - powiedział Grzegorz Kinelski, prezes Enei.