Rozwiązania kryzysowe na stałe. Obligo może?

TGE gotowe do rozmów

Trzeba jednak pamiętać, że każda decyzja wpływająca na jakość zabezpieczeń w systemie gwarantowania rozliczeń w teorii może przekładać się na poziom ogólnego ryzyka transakcyjnego dla uczestników i samego organizatora rynku. Zaproponowane rozwiązanie zakłada w praktyce przywrócenie zasad sprzed 2025 r., które na szczęście nie przełożyły się na realną materializację ryzyka w tym okresie. TGE nie wyklucza aprobaty takiego rozwiązania, ale wskazuje na konieczność poprawy płynności na rynku. W opinii TGE kluczowym czynnikiem, który może mieć wpływ na ryzyko transakcyjne, jest płynność na rynku terminowym, którego dotyczy proponowana zmiana, gdzie w ostatnich latach dostrzegalna była tendencja spadkowa.

– To płynność jest istotnym narzędziem z perspektywy zarządzania ryzykiem przez organizatora obrotu i rozliczeń. Płynny rynek pozwala na wiarygodną wycenę ryzyka oraz minimalizuje koszty związane z zamykaniem pozycji na giełdzie – wskazuje TGE. Płynność może poprawić na giełdzie powrót do obliga giełdowego, z którego zrezygnowano w czasie kryzysu energetycznego. – Kontynuacja możliwości wnoszenia depozytów w formie tzw. 777 powinna zostać wprost skorelowana z mechanizmem zapewniającym wzrost płynności na rynku terminowym ze względu na to, że oba rozwiązania dotyczyły tej samej grupy podmiotów, które z jednej strony były zobligowane do zwiększania podaży na giełdzie, a z drugiej były i są jego beneficjentami – uważa TGE.

Mniejsze spółki obrotu, które kupują energię na giełdzie – jak wynika z naszych rozmów – nie protestowałyby przeciw takiej propozycji, o której mówi TGE, bo otrzymałyby dostęp do rynku energii elektrycznej dzięki obligu. Połączenie zwolnienia zabezpieczeń z możliwością korzystania z obliga pozwoliłoby na zwiększenie płynności transakcji na giełdzie i ożywienie na rynku energii, ponieważ mniejsi gracze otrzymaliby możliwość zakupu energii na giełdzie. Obecnie wielkość wolumenu jest niewielka. Teraz największe spółki elektroenergetyczne, korzystając z dużej mocy swoich elektrowni, dokonują przede wszystkim transakcji wewnątrzgrupowych.

Rynek gotowy do rozmów

Zapytaliśmy o możliwy powrót obliga największe spółki. – W naszej opinii przywrócenie obliga giełdowego jest oczekiwanym przez rynek rozwiązaniem. Należy jednak podkreślić, że mechanizm nie powinien dotyczyć 100 proc. wyprodukowanej przez wytwórcę energii. Procentowy udział transakcji giełdowych w ramach obliga giełdowego w produkcji energii elektrycznej przez wytwórcę jest do wypracowania w ramach ewentualnych konsultacji, natomiast wydaje się, że nie powinien przekraczać 50 proc. Do wypracowania są także inne szczegółowe zapisy takiego rozwiązania, które w sposób wyważony, z korzyścią dla całego rynku, pozwolą zachować jego stabilność – mówi nam Rafał Soja, prezes Enei Trading, który przyznaje, że od momentu zniesienia obliga giełdowego widać spadek płynności na TGE. Polenergia sugeruje, żeby zamiast nakładać na uczestników hurtowego rynku energii obowiązek handlu na giełdzie, zachęcać ich do tego, aby giełda była dla nich miejscem pierwszego wyboru do zawierania transakcji na polskim rynku. Orlen podkreśla, że kwestia wprowadzenia ew. obliga giełdowego dla energii elektrycznej wymaga bardziej złożonej analizy niż przed laty. – Należałoby wziąć pod uwagę m.in. coraz powszechniejsze na rynku energetycznym umowy typu Power Purchase Agreement (PPA) czy też plany wydzielenia węglowych jednostek wytwórczych do jednego podmiotu. Dla Orlenu istotne jest, aby powrót do obliga nie wpłynął negatywnie na inwestycje prowadzone w formule project finance – informuje nas spółka.