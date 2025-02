Tauron z szansą na dywidendę. Węgiel i gaz nie wróżą dobrze PGE i Enei

Enea z dużymi wydatkami na ryzykowny gaz

Podobnie negatywne perspektywy DM BOŚ kreśli przed Eneą. Wyceniają oni wartość akcji na 10,5 zł i rekomendacją sprzedaj. – Mamy wątpliwości, czy Enea ma jakąkolwiek szansę pozbycia się swoich aktywów węglowych w najbliższej przyszłości i, co więcej, uważamy, że konieczne będzie zastąpienie tych aktywów, co najprawdopodobniej będzie wymagało zwiększonych nakładów – uważa Prokopiuk.

Spółka może w najbliższych miesiącach zdecydować się na budowę własnych bloków parowo-gazowych. – Przy wysokich wydatkach inwestycyjnych i kiepskich perspektywach wolnych przepływów pieniężnych może to jeszcze bardziej obniżyć atrakcyjność walorów Enei dla inwestorów – uważa analityk podkreślając, że bardzo wysokie ceny gazu sugerujące ujemną rentowność produkcji opartej na gazie można uznać za argument przeciw inwestycjom w projekty parowo-gazowe. Ponadto planowane inwestycje w rozwój produkcji opartej ma gazie i zastąpienie nimi aktywów węglowych to negatywna informacja dla Bogdanki.

– Wątpimy, czy Enea ma jakąkolwiek szansę pozbycia się swoich aktywów węglowych w najbliższej przyszłości. Ostatnie przekazy rządowe potwierdzają, że plan dekarbonizacji sektora energetycznego będzie przeprowadzany stopniowo na przestrzeni kilku lat i raczej będzie polegać na likwidacji wybranych aktywów węglowych/ energetycznych, a nie na sprzedaży problematycznych aktywów za jednym zamachem. W dalszym ciągu uważamy, że przy takim scenariuszu EBITDA segmentu produkcji z wykorzystaniem węgla będzie się pogarszać w nadchodzących latach – uważa.

Jeśli spółka zdecyduje się budować własne bloki parowo-gazowe, by zastąpić aktywa węglowe. – Zgodnie z naszymi obecnymi prognozami na lata 2025-27, które nie uwzględniają jeszcze tego typu projektów, pojawia się ryzyko ujemnych wolnych przepływów pieniężnych. Nasze oczekiwania EBITDA w segmencie produkcji i wydobycia są pesymistyczne i dostrzegamy ryzyko w postaci rosnących wydatków inwestycyjnych, zwłaszcza w segmencie dystrybucji i OZE – wskazuje Prokopiuk. Jego zdaniem jeśli zarząd spółki zdecyduje się na budowę dwóch bloków parowo-gazowych o mocy 700 MW w Kozienicach, których koszt jest szacowany na 3,5 mld zł każdy, co z kolei implikuje wzrost rocznych wydatków inwestycyjnych w latach 2025-27 do ok. 6,8 mld zł (obecnie prognozujemy 4,5 mld zł). – Chociaż z punktu widzenia bezpieczeństwa polskiego rynku energetycznego rozwój tych projektów może być istotny, to ocena inwestorów może być negatywna – uważa analityk.

Czytaj więcej Energetyka Zazielenić węgiel – alternatywa Enei Spółka nadal liczy, że rząd zdecyduje się jednak na odstawienie bloków węglowych do zimnej rezerwy. W innym wypadku firma ma już alternatywę.

Tauron szybciej odejdzie od węgla i nie buduje gazowych gigantów

Na drugim biegunie jest trzecia co do wielkości spółka energetyczna – Grupa Tauron. DM BOŚ rekomenduje zakup akcji i wycenia wartość akcji na 5,5 zł. – Naszym zdaniem wśród tych 3 spółek energetycznych Tauron nie tylko ma wyraźnie mniejszą ekspozycję na węglowe aktywa i największe szanse na wyłączenie dużej części tych aktywów w najbliższej przyszłości, ale także dostrzegamy znacznie mniejsze ryzyko, że spółka zaangażuje się w duże kosztowne projekty mające zastąpić produkcję z wykorzystaniem węgla – ocenia Prokopiuk.