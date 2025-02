Zazielenić węgiel – alternatywa Enei

Prezes Enei, drugiej co do wielkości spółki elektroenergetycznej w kraju, przyznał na spotkaniu z dziennikarzami i analitykami, że spółka ma wiele do nadrobienia w temacie transformacji energetycznej, jak i nowych regulacji unijnych w postaci RED III. Firma zamierza zwiększać w kolejnych latach inwestycje w magazyny energii. – Liczymy na magazyny przy naszych instalacjach fotowoltaicznych i wiatrowych, tam gdzie mamy własne możliwości przyłączenia. To pozwoli nam tworzyć hybrydowe źródła energii – mówił prezes Grzegorz Kinelski.