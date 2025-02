Grupa Orlen pozyskała miliardy na rozwój sieci energetycznej

Energa Operator, firma należąca do grupy kapitałowej Orlen, pozyskała 7,66 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy na modernizację i cyfryzację sieci energetycznej w północnej i środkowej Polsce. To największy w historii tej spółki projekt inwestycyjny.

Pieniądze z KPO pozyskano w formie niskooprocentowanej, bo wynoszącej 0,5 proc. w skali roku, pożyczki z BGK. Spółka jest zobowiązana do jej spłaty w ciągu 25 lat. Wcześniej Energa Operator otrzymała 3,5 mld zł preferencyjnego finansowania programu modernizacji sieci z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Inwestycja Orlenu umożliwi podłączenie do sieci 200 tys. prosumentów

Modernizacja i budowa sieci Energi Operator obejmie 21 tys. km linii elektroenergetycznych. Dzięki temu ma wzrosnąć bezpieczeństwo energetyczne kraju, a także powinno dojść do obniżenia cen prądu dla odbiorców końcowych. Będzie to możliwe w następstwie planowanego przyłączenia do sieci aż 9 GW (gigawatów) źródeł odnawialnych o niewielkich kosztach zmiennych wytwarzania energii wraz z magazynami energii. Szacuje się, że realizacja programu umożliwi podłączenie do sieci 200 tys. nowych prosumentów. Wartość całego programu w perspektywie do 2035 r. to 40 mld zł.

Energia Operator zakłada, że przyłączanie do sieci nowych odnawialnych źródeł wraz z magazynami energii przyczyni się do stabilizacji pracy systemu elektroenergetycznego i zmniejszenia uzależnienia od warunków pogodowych. Zgodnie ze strategią magazyny energii grupy Orlen mają osiągnąć docelową moc 1,4 GW.

„Rozpoczynamy bardzo ambitny projekt, który będzie realnym wsparciem polskiego rozwoju gospodarczego i wydatnie wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju” – mówi cytowany w komunikacie prasowym Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu. Zauważa, że istotne korzyści odniesie zawłaszcza północna część naszego kraju. Już dzisiaj koncentrują się tam źródła odnawialne koncernu na lądzie. Powstaną też cztery morskie farmy wiatrowe i magazyny energii. „System ten będzie wspierany przez dwie powstające elektrownie gazowo-parowe oraz dwie kolejne, które planujemy w Gdańsku i Grudziądzu. Program modernizacji sieci to wyczekiwane przez mieszkańców regionu oraz biznes zwiększenie dostępu do czystej i atrakcyjnej cenowo energii” - twierdzi Fąfara.