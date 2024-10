ZE PAK: obecność mediów mogłaby zakłócić NWZ

Należący do grupy zbudowanej przez Zygmunta Solorza Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin, na którego nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy nie wpuszczono dziennikarza „Pulsu Biznesu”, przyznał się formalnie do naruszenia zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Dobre Praktyki to kodeks zachowań firm publicznych opracowany przez Giełdę Papierów Wartościowych.

ZE PAK naruszył punkt 4.4. Dobrych Praktyk, który mówi, że „Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach”.