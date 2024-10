Zygmunt Solorz zaczął usuwać dzieci ze spółek

Poniedziałkowe NWZ w PAK-u było jednocześnie preludium przed wtorkowym zgromadzeniem Cyfrowego Polsatu w analogicznej sprawie i… rozprawą w Liechtensteinie w sporze o to, kto sprawuje władzę w TiVi Foundation i Solkomtel Foundation.

Miliarder się waha

O sporze w rodzinie Solorza opinia publiczna dowiedziała się w drugiej połowie września, ale jak pisała „GW”, ma on dłuższe korzenie. W 2022 r. miliarder wprowadził do statutów fundacji Solkomtel i TiVi Foundation zapis pozwalający przekazać beneficjentom wtórnym – jego dzieciom – zarządzanie majątkiem fundacji jeszcze za jego życia. Zapis ten miał zostać zastosowany 15 grudnia 2023 r., jednak 17 sierpnia założyciel Polsatu miał postanowienie anulować i zmienić statut TiVi Foundation. Miał pojawić się w nim punkt o prawie do odwołania całej sukcesji. W sierpniu br. Solorz miał znowu zmienić zdanie i przekazać dzieciom notarialnie zarządzanie obiema fundacjami, a dzień później uchylić się od skutków tego oświadczenia. O to, który krok jest skuteczny, trwa spór w Liechtensteinie. – Rozprawa dotycząca kwestii zabezpieczeń tymczasowych odbędzie się 8 października – informował Paweł Rymarz, prawnik Tobiasa Solorza, w Money.pl.

W poniedziałek prawnik przekazał nam stanowisko dzieci miliardera, z którego wynika, że rozprawa została przesunięta i ma odbyć się w ciągu 10 dni.

Odwołani bez sprzeciwu

O tym, jakie są teraz nastroje w grupie, świadczyć może przebieg NWZ energetycznej spółki. Przewodniczący zgromadzenia dr Jerzy Modrzejewski, główny prawnik i przyjaciel założyciela Polsatu znany z polemik z mniejszościowymi udziałowcami Elektrimu, teraz nie dopuścił do głosu średniego syna miliardera. Piotr Żak próbował przedstawić oświadczenie. Wspominał o wydarzeniach z dnia poprzedniego, ale nie miał możliwości publicznego ich zrelacjonowania. Zaproponował przerwę w obradach do 5 listopada – projekt upadł w głosowaniu.

Po poniedziałkowym NWZ rada nadzorcza ZE PAK liczy osiem osób. Co ważne, nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwał. Za to dzieci miliardera wydały medialne oświadczenie.