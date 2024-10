Polenergia i Equinor dopinają morskie kontrakty dla wiatraków na Bałtyku

W ramach projektów Bałtyk 2 i Bałtyk 3 na Morzu Bałtyckim powstanie 100 turbin wiatrowych o mocy 14,4 MW każda. To największe turbiny wyprodukowane do tej pory przez firmę Siemens-Gamesa.

Reklama

Wieże wiatrowe osiągną wysokość 260 metrów, co oznacza, że każda z nich będzie wyższa niż Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Po uwzględnieniu fundamentów, które znajdują się pod powierzchnią wody, całkowita wysokość jednej turbiny niemal zrówna się z wysokością Wieży Eiffla.

Wysokość wież wiatrowych w projektach Bałtyk 2 i 3. Źródło Polenergia, Equinor Polenergia/Equinor

Umowy na statki instalacyjne wieńczą proces kontraktacji

To ostatni tak ważny i duży kontrakt dla projektów Bałtyk 2 i 3. Wartość tej ostatniej umowy to ok. 128 mln euro.

Do transportu i instalacji ogromnych turbin posłużą statki instalacyjne. Umowę dotyczącą statków Polenergia i Equinor podpisały ze spółką Cadeler. – Kontrakt na statki instalacyjne dla morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3 to jeden z ostatnich kroków, który dzieli nas od ich budowy. Skalę projektu najlepiej oddają liczby. Dzięki instalacji na morzu 100 potężnych turbin, łączna zainstalowana moc projektów Bałtyk 2 i Bałtyk 3 osiągnie imponujące 1440 MW. A to pozwoli nam na zasilenie czystą, odnawialną energią ponad 2 milionów gospodarstw domowych. Morskie farmy wiatrowe Bałtyk to jeden z największych projektów infrastrukturalnych w historii Polski. Jest to też projekt strategiczny dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Umowa na statki instalacyjne to kolejny, niezwykle ważny etap w jego realizacji – mówi Jerzy Zań, prezes Polenergii.