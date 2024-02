Wiatrowa spółka PGE zmienia prezesa

Należąca do Polskiej Grupy Energetycznej, PGE Baltica traci prezesa. Rada nadzorcza tej firmy odwołała Arkadiusza Sekścińskiego z funkcji prezesa. Pełniącym obowiązki został Dariusz Lociński, który przed pojawieniem się w spółce Sekścińskiego już pełnił rolę prezesa.

Reklama

Reklama

Władze w samej Polskiej Grupie Energetycznej zmieniono na początku lutego. Rada nadzorcza zdecydowała o delegowaniu na trzy miesiące do zarządu członków rady. To Erykowi Kosińskiemu rada nadzorcza powierzyła obowiązki prezesa PGE, a Małgorzata Banasik została czasowo członkiem zarządu energetycznego koncernu. Obydwoje zostali powołani do rady 7 lutego br. Teraz po zmianie w samej grupie trwają porządki w spółkach celowych w tym kluczowej dla realizacji strategii PGE spółce odpowiedzialnej za rozwój morskich farm wiatrowych.

Arkadiusz Sekściński, dotychczasowy prezes zarządu PGE Baltica oraz Grzegorz Wysocki wiceprezes ds. finansowych zostali odwołani 23 lutego. Obecny zarząd spółki składa się z Dariusza Locińskiego pełniącego obowiązki prezesa spółki oraz Piotra Dziubałtowskiego wiceprezesa ds. operacyjnych.

Lociński z Grupą PGE, z przerwami, związany jest od 2017 r. Pełnił funkcję dyrektora oddziału PGE Energia Ciepła (Oddział w Szczecinie), wiceprezesa zarządu Megazec, gdzie opracował i wdrażał Plan Naprawczy dla spółki oraz nadzorował segmenty administracyjne, produkcji, finansów i zakupów, jak i pełnomocnika zarządu ds. inwestycji i remontów w PGE Energia Ciepła. Z PGE Baltica związany jest od 2021 r. Wówczas objął stery w tej spółce, ale już styczniu 2023 r. ustąpił miejsca Sekścińskiemu. Lociński został jednak w zarządzie ale na stanowisku wiceprezesa spółki ds. rozwoju. Teraz wraca na fotel prezesa.

Baltica 2 jest jednym z dwóch – obok Baltica 3 - etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Duński partner przy realizacji tego projektu, firma Ørsted i PGE planują zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW do końca 2027 r., natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do 2030 r. Inwestorów czeka jeszcze podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej (FID). Baltica 2 i Baltica 3 utworzą Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW.