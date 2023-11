Największy właściciel akcji Rafako stawia zarządowi pytania o przyszłość

PBG sama konwersja nie wystarczy

Wnioskowanie przez PBG przerwy w obradach NWZA ma umożliwić wydanie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy, nad którym głosowanie będzie trwało do 22 listopada br. Decyzja Obligatariuszy co do poparcia takich uchwał będzie opierała się m.in. o uzasadnienie przygotowane przez zarząd Rafako. Uzasadnienie to jednoznacznie wskazuje, że sama konwersja długu na akcje Rafako nie spowoduje odzyskania przez spółkę dodatnich kapitałów, do odzyskania których sama spółka zakłada także konieczność jej dokapitalizowania i dofinansowania.

To ważne, bo zarząd Rafako nieco inaczej widzi sprawę. – Jesteśmy dobrej myśli. Tempo spełniania warunków i powodzenie całego procesu (ratowania spółki i procesu inwestycyjnego) zależy od pragmatycznego i odpowiedzialnego podejścia wszystkich stron, w tym przede wszystkim głównego akcjonariusza Rafako, czyli spółki PBG. Najważniejszą kwestią pozostaje obecnie decyzja akcjonariuszy o zgodzie na bezwarunkową konwersję wierzytelności na akcje, która powinna być podjęta w listopadzie br. – podkreślało Rafako. Które w przeciwieństwie do PBG jako najważniejsze stawia głosowanie na NWZA ws. konwersji.

Brak gwarancji odbudowy wartości

Dla obligatariuszy PBG, podstawowym warunkiem przetrwania Rafako jest zapewnienie spółce dokapitalizowania i dofinansowania oraz pozyskanie stabilnego inwestora, który będzie miał wpływ na pozytywne postrzeganie spółki i jej wiarygodność, a także przygotuje strategię pozwalającą na odbudowę jej wartości w przyszłości. – PBG nie otrzymało jednak od inwestora projektów takich uchwał, pomimo zapewnienia o dołożeniu wszelkich starań w celu ich uzgodnienia i przygotowania. Wobec tego podejmowanie na tym etapie wyłącznie proponowanych uchwał konwersyjnych w oderwaniu od trwającego procesu inwestorskiego i pozostałych elementów procesu restrukturyzacji spółki jest przedwczesne – wskazują obligatariusze co w dużej mierze stoi w sprzeczności z tym co chciałby zarząd Rafako oraz wspierający nieformalnie obecny zarząd firmy Polski Fundusz Rozwoju (7,8 proc. akcji Rafako).

Obawa o rozwodnienie kapitału w Rafako

Zarządca PBG mówi wprost o obawie dotyczącej rozwodnienia udziałów wierzycieli w kapitale zakładowym Rafako bez oddłużenia tej spółki i zapewnienia warunków stabilnego dalszego jej funkcjonowania. – Może to skutkować jedynie zmniejszeniem możliwości sprzedaży objętego masą sanacyjną pakietu akcji Rafako, a także obniżeniem ceny takiej sprzedaży. Sprzedaż pakietu akcji Rafako wymaga również uzyskania zgody Sędziego-Komisarza, co wymaga uzasadnienia, a przede wszystkim wykazania korzyści z obecnie rozważanych rozwiązań – kończy PBG.