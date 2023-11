Wiceprezes zarządu, prof. Barbara Piontek, komentując decyzję zarządu spółki, stwierdziła, że rozważana transakcja to ścieżka do poprawy płynności finansowej i spłaty zobowiązań. „To także krok naprzód ku zrealizowaniu naszych ambitnych planów inwestycyjnych w nisko i bezemisyjne źródła energii, które stanowią przyszłość branży energetycznej. Oczekujemy, że taki rozwój wydarzeń przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego w regionie Zagłębia Dąbrowskiego, tworząc nowe perspektywy dla naszej działalności." – mówi Piontek.

Spółka informuje, że w celu zapewnienia standardów etycznych i biznesowych prowadzonych działań oraz w celu wyeliminowania potencjalnego konfliktu interesów, podjęto decyzję o wyłączeniu od udziału w procesie decyzyjnym po stronie spółki członka zarządu, Sławomira Wołyńca, który jednocześnie pełni funkcję prezesa oferenta, tj. spółki Grupa Altum.

"Wierzymy, że nasze decyzje strategiczne są odzwierciedleniem naszych wartości i wizji długoterminowego rozwoju. Z tego powodu nawet w wypadku podjęcia decyzji o zbyciu udziałów w dalszym ciągu będziemy utrzymywać mniejszościowy pakiet udziałów, co potwierdza nasze przekonanie o wartości i potencjale Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o." – podsumowuje prof. Barbara Piontek.