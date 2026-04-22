Gdzie jesteśmy jako kraj w procesie transformacji? Czego potrzebujemy? Z jakim skutkiem realizujemy swoje cele? Na te i inne pytania odpowiedzi szukać będą eksperci podczas XVIII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Największe krajowe koncerny energetyczne realizują szereg inwestycji zmniejszających ich ślad węglowy. W toku są projekty, które zapewnią Polsce bezpieczne odejście od węgla, zmieniając trwale mix energetyczny kraju. Powstają odnawialne źródła energii na lądzie i na Bałtyku, trwają prace nad nowymi technologiami, rozwijane są magazyny energii. Jednocześnie buduje się bloki gazowe, które zastąpią stopniowo zamykane elektrownie węglowe i zapewnią stabilizację systemu opartego w coraz większym stopniu o zależne od pogody OZE. Docelowo pojawi się też w Polsce atom.

Ważnym elementem zmian jest bezpieczeństwo. Odnawialne źródła energii są rozproszone, awarie mają mniej dotkliwe skutki. Również w przypadku działań wojennych trudniej jest uszkodzić kilkadziesiąt mniejszych jednostek niż jedno duże źródło wytwórcze. Pozwalają też zmniejszyć zależność od zewnętrznych dostawców surowców energetycznych. Import węgla, gazu czy ropy nie dość, że generuje duże koszty, jest dziś dodatkowo utrudniony ze względu na trwające konflikty, uszkodzenia infrastruktury i blokady tras handlowych.

Wielkie programy inwestycyjne realizowane przez firmy mają istotne znaczenie dla przemysłu. Duże zlecenia trafiają do lokalnych podmiotów, które dostarczają produkty i usługi inwestorom. Stanowią również impuls do rozwoju innowacji. Rewolucja technologiczna z impetem wkracza do sektora energii. Cyfryzacja, sztuczna inteligencja – bez tych narzędzi branża nie byłaby w stanie efektywnie funkcjonować.

Wątki energetyczne podnoszone będą między innymi podczas panelu „Transformacja – energia dla gospodarki”, który odbędzie się 22 kwietnia 2026 roku. Udział w nim wezmą: Luiz Hanania, prezes Veolii w Polsce, Rafał Kasprów, prezes Orlen Synthos Green Energy, Piotr Kuberka, prezes Shell Polska, Andrzej Modzelewski, prezes E.ON Polska, Katarzyna Rozenfeld, wiceprezes PGE, Jarosław Wajer z EY, Krzysztof Zawadzki, wiceprezes Tauron Polska Energia oraz Wojciech Wrochna, wiceminister energii.