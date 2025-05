Mazop zapowiada dalszą ekspansję zagraniczną

Mazop, który w środę wszedł na NewConnect, jest 360. firmą notowaną na tym rynku oraz trzecim debiutantem w 2025 r. Kurs odniesienia na pierwszą sesję wynosił 25 zł. W pierwszych minutach poszedł w górę o 28 proc. do 32 zł. Potem do głosu doszła podaż. Przed południem akcje taniały o 8 proc. do 23 zł, a następnie ich cena zrównała się z kursem odniesienia.

Mazop to producent opakowań dla e-commerce, przemysłu i motoryzacji. Podkreśla, że jest jednym z nielicznych reprezentantów sektora produkcyjnego, który trafia na małą giełdę z rozbudowaną infrastrukturą i dynamicznie rozwijanym eksportem. Dostarcza produkty do klientów w 24 krajach. W 2024 r. eksport odpowiadał za 59 proc. przychodów grupy. Do jej kluczowych rynków należą Niemcy, Holandia, Francja i kraje skandynawskie.