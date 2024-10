Stagnacja w przetwórstwie tworzyw sztucznych trwa

W ocenie Tajaka czynnikiem, który szybko ożywiłby popyt w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, na pewno byłoby zakończenie wojny w Ukrainie, a także poprawa sytuacji gospodarczej w Niemczech. Erg duże nadzieje na wzrost sprzedaży wiąże zwłaszcza z produkowanymi foliami monomateriałowymi, które nadają się do recyklingu i mogą wchodzić w cykl obiegu zamkniętego. Jednocześnie trudniej będzie zwiększać sprzedaż folii nienadających się do recyklingu, czyli folii laminowanych z różnych struktur oraz produktów, które da się zastąpić innym opakowaniem, czy go ograniczyć jak np. folii termokurczliwych.

Agresywna polityka cenowa supermarketów

– Rynek nie wykazuje symptomów znacznego ożywienia, wręcz można by rzec, że mamy stagnację. Popyt jest na poziomie podobnym, jak w zeszłym roku, jednocześnie odbiorcy wykazują dużą presję na obniżanie cen - twierdzi Piotr Mierzejewski, wiceprezes KGL. Dodaje, że tego rodzaju sytuację mamy zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach krajów ościennych.

W tym roku spółka sprzedaje podobne ilości opakowań z tworzyw sztucznych w stosunku do porównywalnych okresów 2023 r. Pierwotnie zakładano, że nastąpi wzrost, ale ta sztuka się nie udała. Powodem jest głównie słaby popyt. Nie pomaga też bardzo agresywna polityka cenowa supermarketów, która powoduje presję na obniżanie cen u dostawców. Czasami prowadzi to do ograniczenia sprzedaży, gdyż rentowność u części dostawców do sklepów wielkopowierzchniowych jest bardzo niska lub nawet ujemna. To w sposób pośredni uderza również w producentów opakowań. Jednocześnie umocnienie się kursu złotego powoduje, że ceny polskich produktów stały się relatywnie droższe, co nie sprzyja sprzedaży eksportowej.

Również w przypadku KGL kosztami, które najmocniej rosną, są te związane z wynagrodzeniami. – Dynamika rok do roku sięga kilkunastu procent. Wzrost płacy minimalnej, jest wyznacznikiem, który kształtuje dynamikę wzrostu kosztów – zauważa Mierzejewski. Dodatkowo istotnym wydatkiem, który wystąpił w tym roku jest ten związany z opłatami wynikającymi z dyrektywy SUP, regulującej kwestie wprowadzania na rynek produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Zarząd KGL przekonuje, że spółka jest przygotowana na skutki regulacji, które mają obowiązywać w branży m.in. w zakresie stosowania recyklatów (materiał odzyskany i przetworzony z odpadów, a następnie ponownie wprowadzony do cyklu produkcyjnego). Nie jest jednak w stanie przewidzieć skutków ewentualnego spadku popytu na opakowania produkowane z recyklatów z uwagi na ich wyższą cenę. Z drugiej strony zapotrzebowanie na nie powinien wspierać system depozytowy, którego start został w Polsce odsunięty do połowy przyszłego roku. – Jednocześnie należy pamiętać, iż presja związana ze stosowaniem recyklatów może powodować problem z ich dostępnością, co w konsekwencji może prowadzić do wzrostu cen materiałów. Jesteśmy zdania, że koszty pracy ludzkiej, koszty energii oraz koszty materiałów to będą główne wyzwania dla branży tworzyw sztucznych w najbliższej przyszłości – uważa Mierzejewski.

Jego zdaniem w dalszym ciągu należy pamiętać, że Polska jest narażona na niestabilność związaną z kosztami energii elektrycznej. Tymczasem produkcja tworzyw sztucznych jest energochłonna, dlatego wydatki na jej zakup mają istotny wpływ na opłacalność produkcji.