Oszczędności Azotów

Olivia Fin zwiększyła emisję obligacji serii P2024B do wartości nominalnej 60 mln zł

Olivia Fin zdecydowała o zwiększeniu emisji zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2024B z 45 tys. do 60 tys. co oznacza, że łączna nominalna wartość emisji wzrosła z 45 mln zł do 60 mln zł, podała spółka. Jednocześnie zarząd komplementariusza spółki postanowił o warunkowym przydziale obligacji zgodnie z listą wstępnej alokacji ustaloną przez Noble Securities.