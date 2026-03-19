Już po raz 32. dziennikarze i redaktorzy „Parkietu”, najstarszego dziennika finansowego, uhonorują ekstraklasę rynku kapitałowego nagrodą „Byki i Niedźwiedzie”. Ceremonia wręczenia odbędzie się 19 marca w siedzibie warszawskiej giełdy i po raz pierwszy będzie ukoronowaniem całodniowego wydarzenia – Forum Rynku Finansowego, czyli rozmowy z kluczowymi decydentami oraz panele o rynku kapitałowym, finansowaniu inwestycji, przyszłości GPW i najbardziej perspektywicznych sektorach gospodarki.

„Byki i Niedźwiedzie” zostaną przyznane za dokonania w 2025 r., roku pełnym wyzwań i zwrotów akcji, jeśli chodzi o otoczenie makroekonomiczne i geopolityczne – wymieńmy tylko uzyskanie prezydentury USA przez Donalda Trumpa, wojny celne, a w Polsce serię obniżek stóp procentowych. Pod względem zwrotów z akcji był to jednak dla inwestorów, którzy postawili na warszawski parkiet, rok wyśmienity. Indeks WIG zyskał aż 47 proc., najwięcej od 1996 r. Indeks WIG20 wzrósł o ponad 45 proc., mWIG40 o prawie 34 proc., a sWIG80 o przeszło 25 proc. Zachodnie giełdy zostały w tyle.

Nagrody „Byki i Niedźwiedzie” dla elity rynku kapitałowego. Żelazne kategorie i nowości

„Byki i Niedźwiedzie” to kilka żelaznych kategorii, a także ciągłe udoskonalanie formuły. W tym roku pierwszy raz nominujemy spółki za relacje inwestorskie. Mówiąc w skrócie, dobra komunikacja jest fundamentem rynku kapitałowego. Podstawą tej kategorii jest ranking, jaki już od ponad dekady „Parkiet” przygotowuje ankietując analityków i inwestorów. O statuetkę zawalczą Bank Millennium, CD Projekt i LPP (nominowanych w każdej kategorii podajemy w kolejności alfabetycznej).

Tak jak w ostatnich kilku latach, również i w tym roku specjalna nagroda zostanie wręczona osobowości rynku.

O tytuł prezesa roku konkurują Grzegorz Brona (Creotech Instruments) – który łączy naukę z innowacyjnym biznesem, Michał Gajewski (Santander BP) – pod którego przewodnictwem bank zręcznie łączył intensywną pracę związaną ze zmianą akcjonariusza (Grupa Erste) z realizacją strategii i założeń biznesowych, a także Ryszard Zawieruszyński (Dadelo), pod którego sterami dystrybutor jednośladów i akcesoriów rowerowych dynamicznie rośnie.