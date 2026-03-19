Ceremonia wręczenia nagród trwa. Artykuł jest aktualizowany.
Po raz 32. redakcja Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, najstarszego dziennika finansowego w Polsce, rozda nagrody „Byki i Niedźwiedzie”. Doświadczeni dziennikarze i redaktorzy starannie przeanalizowali i wytypowali wyróżniających się dokonaniami menedżerów oraz spółki, które błysnęły nie tylko wynikami finansowymi i spektakularnymi zwrotami dla akcjonariuszy. Podstawą kilku kategorii są cykliczne rankingi „Parkietu”, cieszące się dużym uznaniem rynku.
Najskuteczniej zarządzający funduszami już po raz 21. odbiorą „Złote Portfele”. Czwartkowa ceremonia będzie zwieńczeniem organizowanego po raz pierwszy Forum Rynku Finansowego, całodniowego wydarzenia wypełnionego panelami i rozmowami o rynku kapitałowym i gospodarce.
Analitykiem Roku został ogłoszony Emil Popławski, Biuro Maklerskie Pekao. Jest już prawdziwym dominatorem w tej dziedzinie. W ostatnim rankingu „Parkietu” w którym głosują inwestorzy instytucjonalni po raz trzeci z rzędu wygrał klasyfikację generalną, a do tego dołożył jeszcze dwa zwycięstwa w zestawieniach sektorowych.
Ekonomistą Roku ogłoszono Michała Dybułę, głównego ekonomistę BNP Paribas Bank Polska SA. Kierowany przez niego zespół w 2025 r. najtrafniej prognozował wskaźniki rynkowe, między innymi bezbłędnie przewidując wszystkie zeszłoroczne decyzje Rady Polityki Pieniężnej.
Drugi tytuł Ekonomisty Roku trafił do Grzegorza Maliszewskiego, głównego ekonomisty Banku Millennium SA. Kierowany przez niego zespół ekonomistów najdokładniej formułował prognozy wskaźników makro, wyróżniając się m.in. celnymi szacunkami inflacji czy dynamiki PKB.
Maklerem Roku został Mateusz Choromański, Santander Biuro Maklerskie.
W kategorii „TFI Roku” zwyciężył Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Laur odebrał Piotr Osiecki, przewodniczący Rady Nadzorczej Altus SA – spółki dominującej w grupie kapitałowej, do której należy Rockbridge TFI.
W kategorii „Dom maklerski roku” zwycięzcą zostało Biuro Maklerskie mBanku. W 2025 roku firma ta wprowadziła promocję cenową na ETF – y na kontach IKE i IKZE. Nie dość, że okazało się to strzałem w dziesiątkę – prawie 63 tys. nowych rachunków maklerskich w ubiegłym roku - to jeszcze zainspirowało to do działania konkurencję. Nagrodę odebrali Krzysztof Bratos, wiceprezes mBanku oraz Maksymilian Skolik, dyrektor Biura Maklerskiego mBanku.
W kategorii „Relacje inwestorskie” laureatem został Bank Millennium SA. Przepytani przez nas inwestorzy i analitycy doceniają transparentność i sposób komunikacji tej spółki. Nagrodę odebrał Dariusz Górski, dyrektor departamentu relacji z inwestorami.
W kategorii „Spółka roku z rynku NewConnect” zwyciężył Scanway SA. To spółka, która działa w innowacyjnej branży kosmicznej. W trakcie czterech kwartałów 2025 r. wypracowała ona ponad 24 mln zł przychodów. Jej kurs akcji w 2025 r. poszedł w górę czterokrotnie, a firma jest właśnie blisko przeprowadzki na główny parkiet. Wyróżnienie odebrał Jędrzej Kowalewski, prezes zarządu Scanway SA.
Statuetkę za Debiut Roku otrzymała Diagnostyka SA. Firma posiada największą sieć laboratoriów medycznych w Polsce. Jej debiut na GPW był najważniejszym zeszłorocznym wydarzeniem na krajowym rynku IPO, a oferta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Nagrodę odebrała Marta Rogalska-Kupiec, wiceprezes Diagnostyka SA.
Spółką roku z indeksu sWIG80 zostało Dadelo SA, internetowy dystrybutor rowerów. Akcje tej firmy w 2025 r. urosły blisko 180 proc. Kurs bił rekordy, co szło w parze z dynamicznym rozwojem biznesu. Inwestorzy docenili rozbudowę oferty produktowej i kanałów sprzedaży. Nagrodę odebrała Patrycja Adamczyk-Wietrzykowska.
Statuetka dla spółki roku z indeksu mWIG40 powędrowała do informatycznego Asseco Poland SA. Firma ta była liderem, jeśli chodzi o stopę zwrotu w 2025 r. w mWIG40. Wyniosła ona (uwzględniając wysoką dywidendę) ponad 140 proc. Impulsem do zwyżki stało się wejście do akcjonariatu zagranicznego inwestora. Nagrodę odebrał Adam Góral, prezes zarządu, Asseco Poland SA.
Tytuł spółki roku z indeksu WIG20 przypadł paliwowemu gigantowi, Orlenowi, którego kapitalizacja pierwszy raz w historii przebiła 100 mld zł (dziś to jeszcze dodatkowo 50 mld zł). Statuetkę wręczyliśmy Ireneuszowi Fąfarze, prezesowi zarządu, dyrektorowi generalnemu Orlen SA.
Prezesem Roku został dr hab. Grzegorz Brona, kierujący spółką Creotech Instruments, produkującą systemy i podzespoły satelitarne. To kolejny, budujący przykład tego, jak naukę można przekuć w dochodowy biznes i wykorzystać rynek kapitałowy do przyspieszenia rozwoju.
Tytułem osobowości rynku kapitałowego „Parkiet” uhonorował w tym roku przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego - za konsekwentne budowanie bezpieczeństwa i wiarygodności polskiego rynku finansowego, za wkład w rozwój jego instytucji oraz za obecność w najważniejszych debatach o przyszłości rynku kapitałowego w Polsce.
W kategorii „Najlepszy Fundusz akcji polskich” zwycięzcą jest Esaliens Małych i Średnich Spółek, Esaliens TFI SA, ze stopą zwrotu 61,96 proc. Nagrodę odebrał Andrzej Bieniek, zarządzający funduszem.
W kategorii „Najlepszy fundusz akcji zagranicznych” wygrał Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa, Rockbridge TFI SA ze stopą zwrotu za ubiegły rok 47,67 proc. Wyróżnienie odebrał Andrzej Lis, zarządzający funduszem.
W kategorii „Najlepszy fundusz mieszany” laureatem został Credit Agricole Zrównoważony, Santander TFI SA ze stopą zwrotu 28,37 proc. Nagrodę odebrali zarządzający funduszem Marta Stępień i Jakub Płotka.
W kategorii „Najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych” wygrał Rockbridge Obligacji Aktywny 2, Rockbridge TFI SA, ze stopą zwrotu 11,78 proc. „Złoty Portfel” odebrali zarządzający funduszem Krystian Jarmoła i Michał Tuczyński.
Najlepszym „Funduszem zagranicznych papierów dłużnych” okazał się BNP Paribas Globalny Obligacji Zamiennych, BNP Paribas TFI SA, ze stopą zwrotu 22,99 proc. Nagrodę odebrał Marek Olewiecki, zarządzający funduszem.
W kategorii „Najlepszy fundusz rynku surowców” wygrał Esaliens Złota i Metali Szlachetnych, Esaliens TFI SA, ze stopą zwrotu 166,71 proc. „Złoty Portfel” wręczyliśmy Markowi Popielasowi, członkowi zarządu.
Za „Najlepszy fundusz PPK” został uznany Esaliens TFI SA, który zanotował w 2025 roku stopę zwrotu 22,54 proc. Nagrodę odebrał Piotr Rzeźniczak, prezes zarządu Esaliens TFI SA.
W kategorii „Najlepszy Otwarty Fundusz Emerytalny” wygrał OFE PZU Złota Jesień, PTE PZU SA, który zanotował stopę zwrotu 44,90 proc. Nagrodę odebrał Arkadiusz Julke, wiceprezes zarządu.
Laureaci „Złotych Portfeli”
Mimo dużych zawirowań, jeśli chodzi o globalne otoczenie makroekonomiczne i geopolityczne, 2025 r. był dla inwestorów, którzy postawili na warszawską giełdę, fantastyczny. Był to trzeci rok z rzędu hossy i główne indeksy urosły o 25-47 proc., zawstydzając zachodnie parkiety. Jeszcze lepsze zwroty – nawet trzycyfrowe – przyniosły poszczególne firmy.
Lista pretendentów i laureatów potwierdza siłę polskiej gospodarki – i to w wielu dziedzinach. Przemysł kosmiczny, finanse, bankowość, generalne wykonawstwo, materiały budowlane, budownictwo mieszkaniowe, petrochemia, wydobycie surowców, IT, e-commerce, usługi medyczne, produkcja broni i dronów, rozrywka – to cały wachlarz branż, w których działają wyróżnione przez redakcję „Parkietu” przedsiębiorstwa.
