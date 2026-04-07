Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Orlen z relatywną siłą

Kurs akcji płockiego koncernu, mimo rządowych regulacji cen na stacjach i ryzyka dodatkowego podatku od nadmiarowych zysków, pozostaje w silnym trendzie wzrostowym. Cena akcji znajduje się obecnie w łagodnej korekcie hossy. Kurs trzyma się powyżej średniej z 50 sesji, a szczyt hossy jest bardzo blisko (1,8 proc.). Głównym motorem napędowym pozostaje cena ropy naftrowej. W końcówce tygodnia baryłki WTI i Brent znów notowały zwyżki, sięgając poziomów odpowiednio 114 USD i 110 USD. Szczyt hossy 136,38 zł jest najbliższym oporem, a średnia z 50 sesji wsparciem (obecnie 118,1 zł).