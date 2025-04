Warszawska giełda z apetytem na historyczne rekordy

Indeks WIG20 zyskał w minionym tygodniu 4,5 proc. Liderami zwyżek w jego portfelu były Pepco i Santander, a na drugim biegunie znalazły się PGE i Orlen. Indeks w porywach rósł do 2669 pkt, a tydzień zamknął na poziomie 2643 pkt, czyli tuż powyżej oporu w postaci 50-sesyjnej średniej. Do szczytu hossy brakuje 7 proc. Bykom sprzyja sygnał zwrotu widoczny na oscylatorze MACD, a także kierunek głównego trendu, który dzięki obronie średniej z 200 sesji pozostaje wzrostowy. Niestety wciąż dużym ciężarem są kwestie polityczne. Co ciekawe – mniejszą wagę miał tu ostatnio Donald Trump, który tak często zmienia zdanie, że rynki przestają traktować go poważnie. Większej wagi nabrały natomiast lokalne kwestie polityczne, a konkretnie – słowa premiera Donalda Tuska dotyczące spółek energetycznych (więcej piszemy powyżej przy PGE). Na ten moment WIG20 realizuje V-kształtne odbicie i brakujące 7 proc. jest w krótkoterminowym zasięgu, o ile nie przeszkodzą politycy.

Wyraźnie lepiej od segmentu dużych spółek wyglądają te średnie i małe. Są one mniej wrażliwe na tematy zagraniczne, a z uwagi na mniejsze obciążenie udziałami Skarbu Państwa również bardziej odporne na lokalne kwestie polityczne. Indeks mWIG40 zyskał w minionym tygodniu 4,5 proc., oddalił się od średniej z 50 sesji i zakończył czwartek na poziomie 7262 pkt. To oznacza, że do szczytu hossy, będącego jednocześnie historycznym maksimum, brakuje mu tylko 2,1 proc. W jego portfelu liderami ostatniego tygodnia były Eurocash i Grupa Pracuj, a na drugim biegunie znalazł się Huuuge. Z 40 spółek tylko 2 kończyły tydzień z oscylatorem RSI(14) powyżej granicy krótkoterminowego wykupienia (70 pkt), co zwiększa szanse na szybkie dojście do szczytu.

Najmniejszy dystans do historycznego maksimum, wynoszący zaledwie 0,66 proc., ma obecnie sWIG80. V-kształtne odbicie realizuje się tu książkowo. Kurs niemal w punkt obronił średnią z 200 sesji i bardzo szybko wrócił nad 50-sesyjną. W gronie maluchów na plus wyróżniały się ostatnio Creotech, Polimex Mostostal i Datawalk. Na drugim biegunie był Stalexport.