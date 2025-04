Niedźwiedzie tygodnia, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Foto: Parkiet

Dwa tygodnie temu notowania miedziowego giganta po raz drugi w tym roku nie zdołały przebić się przez średnią z 200 sesji. W konsekwencji cena zeszła na niższe poziomy, przełamując średnią z 50 sesji, dołek oddzielający ostatnie dwa lokalne szczyty i grudniowe minimum. W ostatnich dniach KGHM należał do ścisłego grona najsłabszych blue chips. Nie sprzyjała mu taniejąca miedź, której zachowanie odzwierciedlało obawy, że wojna celna wpędzi globalną gospodarkę w recesję. Dla lubińskiej spółki najbliższe wsparcie to okolica okrągłych 100 zł. Oporem jest strefa 125–115 zł.

Wittchen zawraca w kierunku dołka

Foto: Parkiet

Producent walizek pokazał w czwartek szacunkowe wyniki za I kwartał. Przychody wyniosły 94 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 1 proc. Dla inwestorów to za mało. Akcje tąpnęły o 8,8 proc., przy czym część tego spadku była też wynikiem ogólnie słabych nastrojów na giełdach. Kurs zawrócił spod średniej 200-sesyjnej, przełamał 50-sesyjną i w piątek po południu zszedł do 21,4 zł. Ten zwrot wpisuje się w szeroki kanał spadkowy, budowany od 2023 r. W jego ramach potencjalnym celem obecnej fali spadkowej są dołki w strefie 20–19,5 zł. Średnie z 50 i 200 sesji pozostają najbliższymi oporami.