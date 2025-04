Wall Street u progu bessy

Warszawa też odczuła ucieczkę kapitału. WIG20 był w czwartek najsłabszym indeksem w Europie, a w piątek przełamał z nawiązką średnią z 50 sesji. Druga i trzecia linia naszego rynku, choć wykazują mniejszą wrażliwość na politykę Białego Domu, też wyraźnie się korygowały. Zarówno mWIG40, jak i sWIG80 testowały w piątek po południu średnią z 50 sesji. Na rynkach akcji czuć atmosferę lekkiej paniki, co niestety oddala GPW od wymarzonych 100 000 pkt na wykresie WIG. Średnia zmiana WIG w kwietniu to +3,4 proc. Lepiej pod tym względem wypadają tylko styczeń, lipiec i grudzień. Trafność też jest niezła, bo przez 34 lata w 22 przypadkach WIG rósł, a w 12 spadał. Mamy więc 65 do 35 na korzyść byków. Mediana zmiany wynosi +2,4 proc. Średnia wzrostowych kwietni to +8,8 proc., a średnia spadkowych to -6,5 proc. Historia faworyzuje więc obóz byków, ale Trump robi wszystko, by nie pozwolić jej się powtórzyć. Sekretarz skarbu USA nieco łagodził wydźwięk sankcji i dał do zrozumienia, że prezydent byłby gotowy do negocjacji. Otwiera to furtkę do pozytywnych zaskoczeń w najbliższych dniach lub tygodniach.

