Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Kurs akcji wykonawcy instalacji elektrycznych dość nerwowo zareagował na opublikowane w środę wyniki roczne. Cena spadła o 4 proc., choć spółka zarobiła na czysto 54,1 mln zł, wobec 22,4 mln w 2023 r. Ponadto zarząd zarekomendował dywidendę 2,5 zł na akcję. Mimo spadku notowania utrzymały się powyżej średniej 50-sesyjnej. I co więcej, również w drugiej połowie tygodnia, mimo fali podaży, która objęła większość GPW, Elektrotim utrzymał ruchome wsparcie. Ta relatywna siła i odporność na wojnę celną to pozytywne sygnały dające szanse na kontynuację hossy. Strefa między średnimi z 50 i 200 sesji stanowi najbliższe wsparcie.

XTB broni granicy hossy

Broker razi w tym roku relatywną słabością. Jego stopa YTD to -4 proc., podczas gdy WIG jest ponad 13 proc. na plusie. Warto jednak zauważyć, że mimo tej słabości kurs broni umownej granicy hossy, czyli średniej z 200 sesji. Niepokojące jest to, że 50-sesyjna zbliża się od góry, co zwiastuje formację krzyża śmierci. Przeciwwagą dla tego scenariusza jest jednak występująca w tym kwartale wysoka zmienność szerokiej klasy aktywów. To może sprzyjać dostawcy CFD, a oczekiwanie na pozytywne zaskoczenie wynikami może stać się motorem napędowym. Granica hossy pozostaje wsparciem, natomiast najbliższy opór to luka z 31 stycznia.

