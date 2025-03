Upragniony, ale problematyczny poziom 100 000 punktów

Indeks małych spółek też ustanowił w czwartek ATH. W jego przypadku jest to poziom 26 957 pkt. Niewiele zabrakło do 27 000 pkt, ale piątkowe pogorszenie nastrojów związane z sektorem bankowym, rykoszetem uderzyło w cały parkiet. W gronie maluchów wyraźnie na plus wyróżniał się w minionym tygodniu People Can Fly. Producent gier zyskał ponad 60 proc., a notowania napędzały informacje o współpracy z Sony i wznowieniu prac nad „Projektem Victoria”. Wyraźnie na minus odstawał natomiast ML System, o którym więcej piszemy obok.

O ile GPW zaczęła się w ostatnich dniach chłodzić, to na Wall Street doszło do wyhamowania spadków. Zarówno S&P 500, jak i Nasdaq Composite zaczęły konsolidować się przy lokalnych dołkach i podchodzić pod średnie z 200 sesji. Oscylator MACD dla obu indeksów zaczął cykliczny zwrot w górę, co wraz z wyprzedanym dolarem i gołębim przekazem z ostatniego posiedzenia FOMC może zapowiadać powrót siły amerykańskiej giełdy w najbliższych dniach.

